銀だこ、人気の“期間限定メニュー”が再び 風味豊かな『九条ねぎマヨ 特製ソース』登場
築地銀だこは18日より、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、期間限定商品『九条ねぎマヨ 特製ソース』を発売する。
【写真】アツアツたこ焼き×ネギがおいしそう…『九条ねぎマヨ 特製ソース』
同商品は、期間限定商品の中でも圧倒的な人気を誇るメニュー。アツアツのたこ焼に、特製の“甘口ソース”と、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、そこに主役となる“九条ねぎ”を添えた。九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいを楽しめる。さらに、その九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製“イカ天かす”と、旨みを引き立てる “焼きあごだし粉”をトッピング。好みでかける七味唐辛子は、ピリッとしたアクセントが加わり、より一層食欲をそそる。
【写真】アツアツたこ焼き×ネギがおいしそう…『九条ねぎマヨ 特製ソース』
同商品は、期間限定商品の中でも圧倒的な人気を誇るメニュー。アツアツのたこ焼に、特製の“甘口ソース”と、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、そこに主役となる“九条ねぎ”を添えた。九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいを楽しめる。さらに、その九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製“イカ天かす”と、旨みを引き立てる “焼きあごだし粉”をトッピング。好みでかける七味唐辛子は、ピリッとしたアクセントが加わり、より一層食欲をそそる。