アサヒは「1兆円超」、キリンは「撤退」…サッポロが直面した“選択”。恵比寿ガーデンプレイスなど、不動産売却は吉と出るか、それとも…
2025年はビール会社にとって激動の年でした。アサヒグループホールディングスは9月に大規模なシステム障害に見舞われ、生産ラインが停止。投資ファンドの傘下にあったオリオンビールは9月にプライム市場への上場を果たしています。
とりわけインパクトが大きかったのが、サッポロホールディングスが虎の子の不動産事業売却を決定したこと。3300億円という巨額の利益が見込まれる一方、中期的な苦戦も予想されます。
◆安定した収益基盤を構築するために…
サッポロホールディングスの不動産事業は、サッポロ不動産株式会社を中核企業とし、「恵比寿ガーデンプレイス」「サッポロファクトリー」など、複合施設や商業施設、オフィスビルなどの開発、運営を行ってきました。
2024年7月にアクティビストファンドの3Dインベストメントが、サッポロ不動産開発をスピンオフすることなどを提案。物言う株主との対立が鮮明になりました。3Dインベストメントは2024年1月にサッポロの筆頭株主になっています。
3Dインベストメントといえば、富士ソフトを巡るアメリカの投資ファンドKKRとベインキャピタルの激しい争奪戦のトリガーを引いたやり手のアクティビスト。西武ホールディングスが、赤坂プリンスホテル跡地に建設した「東京ガーデンテラス紀尾井町」を売却するきっかけを作ったとも言われています。
3Dインベストメントはサッポロの主力である酒類事業の業績不振を不動産事業がカバーしていると批判。不動産事業を切り離すべきだと訴えました。
◆いかんともしがたい海外事業の不調
サッポロの酒類事業の不調の要因は主に海外。2025年度の海外酒類事業の売上収益予想を、当初の950億円から865億円に85億円下方修正。4億円としていた事業利益はゼロへと引き下げています。
海外事業の不調は以前から表面化していました。2023年12月期にアンカー・ブリューイング・カンパニーを解散。60億円の損失を計上しました。アンカー・ブリューイングは2017年に全株を取得した会社で、「アンカースチームビール」というクラフトビールをアメリカで販売していました。
2024年12月期にはストーン・ブリューイングののれんの減損損失139億円を計上。ストーン・ブリューイングは2022年6月に買収したばかりのクラフトビールメーカーでした。
3Dインベストメントは短期間でストーン・ブリューイングののれんの減損損失を計上していることを特に問題視し、公開質問状を送付。資本規律を欠いていると、経営陣の責任を厳しく追及しました。
◆不動産事業で「事業利益全体の3割」を稼いでいた
サッポロの不動産事業の売却額は4770億円。3300億円の計上益を見込んでいます。不動産事業の切り離しによって得たキャッシュは、会社の長期目標であるROE10%以上の達成、2030年のROE8％以上を達成するための投資に使われる予定。2024年12月期のROEは4％程度であり、高い目標が掲げられています。
ROEは純利益を株主資本で除して算出するもので、自社株買いで数字を高めることもできますが、巨額の事業売却を行ったサッポロの場合、手元資金を有効に活用し、純利益を高める必要があります。
サッポロは2025年1-9月において連結で201億円の事業利益を出しています。そのうち、3割に相当する61億円は不動産事業が生み出したもの。酒類事業は162億円もの事業利益を創出しているものの、成長事業に位置づけている海外酒類は1億円の赤字。国内は大幅な増益ですが、これはビール類の価格改定効果によるもの。日本のビール市場は緩やかな縮小が続いており、中長期的な収益基盤としては当てにできません。
