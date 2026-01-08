¥µ¥à¥¹¥ó±Ä¶È±×3ÇÜÄ¶¡¡10¡Á12·î´ü¡¢²áµîºÇ¹â
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÅÅµ¡Âç¼ê¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯10¡Á12·î´üÏ¢·ë·è»»¡Ê»ÃÄê½¸·×¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù3.1ÇÜ¤Î20Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2Ãû2Àé²¯±ß¡Ë¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£Çä¾å¹â¤Ï22.7¡óÁý¤Î93Ãû¥¦¥©¥ó¤È¤·¤¿¡£
¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤¤¤º¤ì¤â»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ²Á³Ê¤¬¹âÆ¡¢È¾Æ³ÂÎÉôÌç¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Îþ¹ç¤Ï26Ç¯¤â¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¹¥Ä´¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉôÌçÊÌ¤Î¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤à³ÎÄêÃÍ¤Ï1·îËö¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£