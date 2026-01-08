¡Ú¿à»Ò¡ÛÏ©ÃÏÎ¢¤ÎÃÛ50Ç¯¸ÅÌ±²È¤ò¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÀä·Ê¼«Å¡¡Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡£·úÃÛ²ÈÉ×ºÊ¤¬¸ì¤ë¡ÉË¤«¤ÊÆóµòÅÀÀ¸³è¡É¤Î»Ï¤áÊý¡¡¡ÖÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¡×
¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ä¥ê¡¼¤¬ºÌ¤ë¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ÈÆüËÜÍ¿ô¤ÎÅ¡Âð³¹¤Ç¤¢¤ëÈäÏª»³Äí±à½»Âð¤Î´Ö¤Ë¡¢¡ÖÆîÄ®¡×¤È¤¤¤¦µìÄ®Ì¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëµùÂ¼½¸Íî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÐÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ¾®¤µ¤ÊÌ±²È¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¡Ê¤ß¤Ê¤ß¤Á¤ç¤¦¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÃÛ²È¤ÎÆüüâ¿Î¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤¸¤ó¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¡£ÃÛÌó50Ç¯¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤ò¥ê¥Î¥Ù¡Ü¿·ÃÛ¤Î¼êË¡¤ÇºÆÀ¸¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯Á°¤Ë¤Ï»³Íü¸©¤Ç¤â¸ÅÌ±²È¤ò¼Ú¤ê¡¢ÆóµòÅÀµï½»¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦É×ºÊ¤¬¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©ÁêÌÏÏÑ¤ò¸«À²¤é¤¹¥«¥Õ¥§¤ÇÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àä·Ê¥«¥Õ¥§¤ÎÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¡È¤ª¤ä¤Ä¡É
¿à»Ò¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖÆîÄ®¡×¤È¸Æ¤Ö°ìÂÓ¤Ï±½ÄÌ¤ê¤ËÌÂÏ©¤µ¤Ê¤¬¤é¡£Î¾ÏÆ¤Ë²ÈÊÂ¤ß¤¬Ç÷¤ëºÙ¤¤Æ»¤òÃ©¤ê¡¢ÀÐ¤Î³¬ÃÊ¤ò¤¨¤Ã¤Á¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡£»þÀÞ½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¹Ì¾¤ò½ñ¤¤¤¿°ÆÆâÈÄ¤¬Íê¤ß¤Î¹Ë¤È¤¤¤¦¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿£±¸®²È¤Ç¤Ï¸«¾å¤²¤ë¹â¤µ¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µùÁ¥¤¬ÄäÇñ¤¹¤ë¾®ÄÚµù¹Á¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¾õ¤Î½»Âð³¹¤¬µì¡¦ÆîÄ®¡£ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤Ï£±³¬ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤È³¬ÃÊºä¤òÊâ¤¯¤ÈÇ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¡£ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
Å¹¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î°ÆÆâÈÄ¡£¤³¤Îºä¤ò¾¯¤·²¼¤Ã¤¿±¦¼ê¤ËÆîÄ®¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¡£ÀÄ¡¹¤ÈÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚ¤Ï¡¢ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤Ï¤³¤³¤Ë°ú±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤ÎÆüüâ¿Î¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£
¤³¤³¡ÖÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï¥«¥Õ¥§·ó¼«Âð¡£2³¬¤ËÌ¼¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹µï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢1³¬¤ò¥«¥Õ¥§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Î¿Î¤µ¤ó¤Ï°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡ÖSLOWMEDIA¡Ê¥¹¥í¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥«¥Õ¥§¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£½µ¤Ë1¡Á2Æü¤ÎÉÔÄê´ü±Ä¶È¤Ç´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤°¤ËÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¿Íµ¤¡£²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤ëÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
Æüüâ¿Î¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡£¿Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖSLOWMEDIA¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¿Í´Ö¶¦À¸³Ø²Ê¤Î½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¡Ö¤Ê¤«¤Ø¤É¤¦¤¾¡×
¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¸ÅÌ±²ÈÉ÷¤Î¶õ´Ö¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯¤¯¤êÈ´¤«¤ì¤¿Áë¤«¤é³¤¤Î·Ê¿§¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸²°º¬¤Î·úÊª¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ñ¡¼¥à¥Ä¥ê¡¼¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡£¤½¤Î²£¤Ë¤ÏµùÁ¥¤¬ÄäÇñ¤¹¤ë¾®ÄÚµù¹Á¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢±ó¤¯¤Ë¤Ï°ËÆ¦È¾Åç¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿á¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ë³¤É÷¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤«¤¹¤«¤ËÄ¬Áû¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤¤êÀ²¤ì¤¿Æü¤Ï¹¾¤ÎÅç¤äÉÙ»Î»³¤â¸«À²¤é¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤¤¤¦¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ð¤·Æ«¿ì¡Ä¡Ä¡£
³¤¤«¤é¿á¤¾å¤²¤ëÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥«¥Õ¥§¤ÎµÒÀÊ¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¼Ì¿¿±¦¼êÂ¦¤Î¥Ñ¡¼¥à¥Ä¥ê¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿·úÊª¤¬¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡£º¸Â¦¤¬¾®ÄÚµù¹Á¤ÎÆþ¹¾¡£±ü¤Ë°ËÆ¦È¾Åç¤¬Ã¸¤¯ÎÇÀþ¤òÉÁ¤¯¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¥Æ¥é¥¹¤Ï³¤ÊÕ¤Î·Ê¿§¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÅùÀÊ¡£²°º¬¤ËÇç¤ï¤»¤¿¥Ö¥É¥¦¤ÎÌÚ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤ÌÚÏ³¤ìÆü¤òÆÏ¤±¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Áë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ä·¤Í¾å¤²ÈÄ¤ÏÅ·¸õ¤Ë±þ¤¸¤Æ³«ÊÄ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
Àä·Ê¤È¤È¤â¤ËÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤¬¼ê¤Å¤¯¤ê¤¹¤ë¡È¤ª¤ä¤Ä¥×¥ì¡¼¥È¡É¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï»þµ¨¤ÇÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È2¼ï¡Ü°û¤ßÊª1¼ï¡£°û¤ßÊª¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò£±¼ïÎàÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï·ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£·ª¤Î´Å¼Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢·ª¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢¤¢¤ó¤³¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Çò¶Ì¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÈìÔÂô¤Ê¹½À®¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬Í¥¤·¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËÀø¤Þ¤»¤¿¥«¥·¥¹¥¸¥ã¥à¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬·ª¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¿å½Ð¤·¤ÎÎÐÃã¤â¥Ñ¥Õ¥§¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê°û¤ß¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ª¤ÏÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤Ç¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¡£·ª¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃã¤ÏËõÃã¤ÈÎÐÃã¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¡£ÎÐÃã¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈËõÃã¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Êý³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£
¤³¤³¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¥³¡¼¥ó¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦Çòº½Åü¤òÉÔ»ÈÍÑ¡£¥¹¥³¡¼¥ó¤ËÅº¤¨¤ë¥Ð¥¿¡¼¤ÏÆ¦Æý¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤âÆ¦Æý»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍñ¤äÆýÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤â¾ÅÆîÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌµÇÀÌô¤Ê¤ÉÂÎ¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í¥¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª½Ð¤·¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂÎ¤â¿´¤â¤Û¤Ã¤È°Â¤é¤°¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»êÊ¡¡£¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¾®ÇþÊ´¤äÆ¦Æý¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤È¼«²ÈÀ½¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î¾å¼Á¤ÊÀ¸Æ¦¤ò¼«²ÈßäÀù¡£¥Í¥ë¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
·ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ï½©¤ËÅÐ¾ì¡£Æ¦Æý¥¢¥¤¥¹¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤ÈËõÃã¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤ë¡£°û¤ßÊª¤Ï¿å½Ð¤·¤ÎÎä¤¿¤¤ÎÐÃã¤ò¡£¤ª¤ä¤Ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È£²¼ï¤¬£±ÉÊ¤º¤Ä¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡¤µ¤ì¡¢°û¤ßÊª¤ò´Þ¤á¤Æ1800±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ãª¤Ë¤Ï¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥¸¥ã¥à¡¢¤ªÃã¡¢±ö¡¢´ï¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤âÊÂ¤Ó¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥à¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ïµ¨Àá¤ÇÂØ¤ï¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥ë¥Ð¡¼¥Ö¡¢Åí¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥×¥ë¡¼¥ó¡¢ÍÎÍü¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢·ª¡¢¤ê¤ó¤´¡¢´»µÌÎà¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÁÇºà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌµÇÀÌô¡£»ºÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀ¸»º¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ý³Ï¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÊÕÄÍ¡Ê¤Ø¤Ä¤«¡Ë¤À¤¤¤À¤¤¤ä¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Ë¼Â¤ë¾®ÄÚ²Æ¤ß¤«¤ó¤Î¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖMarmalade Awards¡×¤Ë¤Æ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ïÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¿Ü²ì¤ÎÌÚ¹©ºî²È¡¢µÜ²¼·É»Ë¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¥¸¥ã¡¼¤äÃã¤µ¤¸¤Ê¤É¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¡£±Ä¶ÈÆü¤Ë¤Ï±¦¼ê¤ÎÃª¤Ë¥¹¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
ËèÇ¯¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï±ö¤ò¿æ¤¯¤Î¤â¹±Îã¤Ç¤¹¡£¸¶ÎÁ¤Ï¾®ÄÚ²¤Î¤¤ì¤¤¤Ê³¤¿å¡£¸òÂå¤Ç²Ð¤ÎÈÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é3Æü´Ö¤«¤±¤Æ¿æ¤¾å¤²¡¢Å·Æü¤Ë´³¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡È¾®ÄÚ¤Î±ö¡É¤ÏÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë»È¤¦¤Û¤«¡¢´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ª¤ï¤±¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ÖÆüËÜ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Æþ¤ê¸ý¤ËÌá¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï£²Âæ¤ÎÁãÈ¢¤¬¡£¾®ÄÚ¤ÎÉ´²ÖÌª¤â¤Þ¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥¹¥í¡¼¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤È¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤Î´Ö¤ËÅÏ¤·¤¿ÈÄ¤Î¾å¤ËÍÜËª¤ÎÁãÈ¢¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î±¦Â¦¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÁãÈ¢¤¬¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¥ê¥Î¥Ù¡Ü¿·ÃÛ¤ÇÃÛ50Ç¯¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤òºÆÀ¸
É×ºÊ¤¬¤³¤³¤Ë°ú±Û¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Âð¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÊª·ï¤À¤Ã¤¿¤È¿Î¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬¤â¤È¤â¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¹â±ß»û¡££²¿Í¤È¤â°ú±Û¤·¹¥¤¤Ç¡¢¹â±ß»û¤À¤±¤Ç3¸®½»¤ßÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¼«Á³¤¬¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º³ùÁÒ¤Î¼·Î¤¥öÉÍ¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤Ê¤¬¤é²ÈÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÅÚÃÏ´ª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤«¤éËè²óÄÌ¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¸Å¤¤²È¡É¡£Àß·×»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£³«È¯¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Î·úÃÛÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Î¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÊª¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¼¯»ùÅç¡¢Åçº¬¡¢À¥¸ÍÆâ¤Ê¤É¤Ç¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤Î»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤½¤Î¤¿¤á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¶õ´Ö¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤â¡¢ÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¿·ÃÛ¤¹¤ëÁªÂò»è¤ÏÉâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸«³Ø¤ò½Å¤Í¤Æ¤âº£¤Ò¤È¤Ä·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤«¤ì¤³¤ì50·ï¶á¤¯¤Ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿º£¤ÎÊª·ï¤¬ÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Û¤ÜÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÎ©ÃÏ¡£ÉßÃÏ¤Ï¹¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾®ÄÚµù¹Á¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎÃÏ·Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¼Ö¤Ç¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÊØ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÕ¤Ë¼Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Í³¤ËÊâ¤±¤ë¤È¤³¤í¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¤³¤³¤ÏÈøÆ»¤äÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤¹¤´¤¤»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¹Åç¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¿½¥¤ò´¶¤¸¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¡£¼Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÀ¤«¤é¡¢²Á³Ê¤Ï¼þÊÕ¤ÎÃæ¸ÅÁê¾ì¤Î3Ê¬¤Î£±ÄøÅÙ¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢²þ½¤¤ËÍ½»»¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÏºäÆ»¤ä³¬ÃÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤«¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¹âÎð¤ÎÊý¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¯¸µµ¤¡£ËèÆüºäÆ»¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ¹ø¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¡¢ÁáÂ®¡¢Àß·×¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¿Î¤µ¤ó¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·úÊª¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¶íÂÎ¡Ê¤¯¤¿¤¤¡Ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤Ï¼è¤ê²õ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë·ú¤ÆÄ¾¤·¡¢¤½¤Î£²Åï¤ò£²³¬ÉôÊ¬¤È²°º¬¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤Î»Å»ö¤Ë¤â³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÆâÁõ¤ä·ú¶ñ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇí¤¬¤·¡¢¹½Â¤ÂÎ¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¿ÞÌÌ¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¶íÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÌÏ·¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¼êÃµ¤ê¤Ç¹©»ö¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´ûÂ¸¤Î·ú¶ñ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂÃæ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤Î·úÊª¤Ï¿··úºà¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¶íÂÎ°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ì¿·¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÎ¥¤ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·ÃÛÅï¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÌÚÂ¤¤Î2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Î¼þÊÕ¤Ï¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤Î¤¿¤á¡¢¹©»ö¤Ë¤Ï¶ì¿´¤¹¤ëÅÀ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²òÂÎ¤Ï¼êºî¶È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢·úºà¤Î±¿ÈÂ¤â¿ÍÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¹©´ü¤¬¤«¤«¤ê¡¢¹©»öÈñ¤âÄÌ¾ï¤Î£³³äÁý¤Ç¤·¤¿¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¡¢Áí³Û¤ÏÃæ¸ÅÁê¾ì¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÎ©ÃÏ¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
ÈÎÇäÅö»þ¤Î·úÊª¡£À¾Â¦¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÈÎÇäÅö»þ¤Î¼¼Æâ¡£1³¬¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï³¤¤ËÌÌ¤·¤¿À¾Â¦¤ËÁÝ¤½Ð¤·Áë¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
°ÊÁ°¤Î·úÊª¤Ï1³¬¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢±ü¤¬Íá¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
¸ºÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿²òÂÎºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¡£±¦²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤âÅ±µî¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
²þ½¤ÅÓÃæ¤ÎÊì²°¤Î2³¬¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä·ú¶ñ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤ê¡¢½ý¤ó¤À¶íÂÎ¤âÃúÇ«¤ËÊä½¤¡£º¸±ü¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
Ìë¤Ë»£±Æ¤·¤¿Å¾µïÅö»þ¤Î²È¡£ÀÚÃÇÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤À²þ½¤ÅÓÃæ¤Ç¤³¤Î¸å¤Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤ÎÌÏ·¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀµÌÌ¤ÎÆþ¤ê¸ýÂ¦¡£²þ½¤Åï¤È¿·ÃÛÅï¤Ï²°º¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÌÏ·¿¤Ç¡¢³¤¤ËÌÌ¤·¤¿À¾Â¦¡£Ä·¤Í¾å¤²¼°¤ÎÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤¬ÂæÉ÷¤«¤é¤â²È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
±¦¤¬²þ½¤Åï¡¢º¸¤¬¿·ÃÛÅï¡£2Åï¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉý1.5m¤ÎÄÌ¤êÅÚ´Ö¤òÀß¤±¡¢¼þ°Ï¤ÎÏ©ÃÏ¤ÈÏ¢Â³À¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
2Åï¤ò¤Ä¤Ê¤°²°³°³¬ÃÊ¡£¥È¥à¥½¡¼¥ä¤Î²È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
Î¥¤ì¤Î1³¬¤Ï¥¢¥È¥ê¥¨¤ò·ó¤Í¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
³°ÊÉ¤Ë¥È¥¿¥óÉ÷¤Î¥¬¥ë¥Ð¥ê¥¦¥àÈÄ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£Ä¬É÷¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ó¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â°Õ¾¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³°¹½¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¹¤¬Éâ¤«¤Ö¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡£¥á¥À¥«¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë±Ë¤°»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®¤µ¤Ê»°³ÑÃÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÇËÉ¿å¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¿å¤Ï±«¿å¤È¿åÆ»¿å¤ò¤¿¤Þ¤ËÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¹¤Î·Á¤ò¤·¤¿Æ«´ï¤ÎÈ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ÈËª¤¬¿å¤ò°û¤ß¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡£
Àè½Ò¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ä¥Æ¥é¥¹¤Î¥Ö¥É¥¦¤ÎÌÚ¤Ê¤É¿¢ºÏ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿¢¤¨¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²È¤¬¾¯¤·¤º¤Ä´°À®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿³°ÊÉ¤Ï¡¢¥È¥¿¥óÈÄ¤è¤ê¤â½ý¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¬¥ë¥Ð¥ê¥¦¥à¤ÎÇÈÈÄ¡£ÇÈÌÜ¤¬ÆÈÆÃ¤Î±¢±Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÉ÷²½¤âÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¥Ï¥¹¤¬ºÌ¤ë¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¡£¥Ï¥¹·Á¤ÎÈ¤ÏÆ«´ïºî²È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤ò²Ã¤¨¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë°é¤Æ¤ë
¥ê¥Î¥Ù¡Ü¿·ÃÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿²È¤Ï2³¬ÉôÊ¬¤ò²ÈÂ²¤Îµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì²°¤Î¤Û¤¦¤Ï¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç17.25¾ö¡£¶¹¤¤¤Î¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°·ó¿²¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¿·ÃÛ¤·¤¿Î¥¤ì¤¬Ì¼¤ÎÉô²°¡£¤½¤ì¤Ç¤â3¿Í¤Ê¤Î¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤Î²È¤Ï100Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Ï¤«¤Ê¤êÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
°ìÊý¡¢1³¬¤Ï¥«¥Õ¥§ÍÑ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÀß¤±¡¢¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤òÊÌ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°Àþ¤Ë¤â¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö°ú±Û¤·¤¿Åö½é¤Ï¤³¤³¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ°¡¹¤«¤é¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¿¤á¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²þ½¤¤¬È¾Ê¬¤Û¤É½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½»¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊÉ¤ä¾²¤òÄ¥¤Ã¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶õ´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óµ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·úÊª¤È¤È¤â¤Ë¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÄ®¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÆîÄ®¤Ï³ùÁÒ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¸Å¤¤½¸Íî¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÂå¤Þ¤Ç¤Ïµù»Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤â°ÊÁ°¤Ïµù»Õ²ÈÂ²¤¬½»¤ß¡¢¶á½ê¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤³¶â¡×¤Î²°¹æ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½»¤ß»Ï¤á¤ëÁ°¤ÏÃÏ°è¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤¿¤éµ¤¤µ¤¯¤Ç²¹¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¡Ø¤¿¤³¶â¤Î¤È¤³¤í¤Ë°ú±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬É¬»à¤ËºàÌÚ¤ò±¿¤ó¤À¤êÊÉ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¿¤Ê¤Ë¤«¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤À¤ó¤À¤ó²È¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Åö»þ¤ÏÌ¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤â¡ØÁÇÅ¨¤À¤Í¡Ù¡Øº£ÅÙ¤ªÃã°û¤ßÍè¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À²È¤¬È¾Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿©´ï¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¡Ë
Åö½é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ÜÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Í¶¤¤¹ç¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¡ØÊ¿¶ÑÇ¯Îð80ºÐ¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ß¤¿¤¤¤ËSNS¤Ç¹¤¬¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤ËÀëÅÁ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë±£¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¡¢SNS¤¬ÉáµÚ¤·¤¿º£¤Ï±£¤ì²ÈÅª¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡×
¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Ë¤ÏÃª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤È¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤ò²Ã¤¨¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Î²°º¬¤âÅö½é¤Ï¥Æ¥ó¥ÈÄ¥¤ê¡£¸½ºß¤Ï¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥È¤Î²°º¬¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤ËÌÌ¤·¤¿Áë¤ËÍó´Ö¡Ê¤é¤ó¤Þ¡Ë¤Ê¤É½ñ±¡·ú¶ñ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤â³«Å¹¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤È¤«¡£
¡ÖËÜÍè¡¢Íó´Ö¤Ï²È¤ÎÆâÉô¤ËÀß¤±¤ë¤â¤Î¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍðË½¤Ê»È¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤Æ£²¡¢£³Ç¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
¥¥Ã¥Á¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥óÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃª¤Ï¿Î¤µ¤ó¤¬DIY¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î²¹¤â¤ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
Áë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Íó´Ö¤Ï¸ÅÌ±²È¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¥¬¥é¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÆÀ¸ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤â¸å¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¿Î¤µ¤ó¤¬»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ë¤¢¤ëÇØ¤Î¹â¤¤Ãª¡£³«¤¯¤È¤½¤³¤Ë¤ÏËÜ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡ª
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤ËÂç³Ø¤ÎËÜÃª¤¬Á´ÉôÅÝ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤¤êÉÕ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ¤¸¤ì¤ÐÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
·úÃÛ¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎËÜ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÊÂ¤ó¤À³«ÊÄ¼°¤ÎËÜÃª¡£ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÃª¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¼Ì¿¿º¸Ã¼¤¬¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤ÎËÜÃª¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢£¶Ç¯Á°¤Ë¤ÏÄÌ¤êÅÚ´Ö¤Ë¤â¼ê¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éß¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓ»ÒÉÕ¶á¤Îµì²È¤Î´ðÁÃ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃÓ»ÒÀÐ¡Ê¤¤¤±¤´¤¤¤·¡Ë¡£
¡ÖÃÓ»ÒÀÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¡¢¿à»Ò¤ÎÃÓ»ÒÉÕ¶á¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀÐ³À¤ä¿À¼Ò¤ÎÀÐÃÊ¤Ê¤É¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¡¢º£¤ÏÀÚ¤ê½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µì²È¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹©Ì³Å¹¤µ¤ó¤¬¡Ø½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈËÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Âð¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ¤Ç±¿¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤ÇÉß¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½À¤é¤«¤¤ÃÓ»ÒÀÐ¤Ï»È¤¤¹þ¤à¤¦¤Á¤ËËàÌ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ¤¬ÂÝ¤à¤·¤¿¤ê¡¢´Ö¤«¤éÁð¤¬À¸¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÉ÷¾ð¤âÉßÀÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×
Á°¤Î²È¤ÎÎò»Ë¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶õ´Ö¤Ï¡¢Ï¢ÌÊ¤È¤·¤¿ºÐ·î¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢É×ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦Ãå¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¡£·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤µ¤¨°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¤êÅÚ´Ö¤ËÉß¤¤¤¿ÃÓ»ÒÀÐ¡£·Á¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Î¤¿¤á¡¢ÍðÄ¥¤ê¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¤Î·ä´Ö¤ÏÅÚ¤ä¾ÃÀÐ³¥¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»°ÏÂÅÚ¡Ê¤¿¤¿¤¡Ë¤ÇËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
»³Íü¸©¤ÎÅòÇ·±ü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡ÈÌë³Ø¼Ë¡É¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎµòÅÀ¤Ë
¾®¤µ¤ÊµùÂ¼½¸Íî¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ×ºÊ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»³Íü¸©¿È±äÄ®¤ÎÅòÇ·±ü¡£5Ç¯Á°¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤Þ¤¤¤òÀß¤±¡¢2µòÅÀÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡ÊC¡Ë¤Ä¤Å¤ê¼Ë
¡ÖÅòÇ·±ü¤Ï¡Ø¿®¸¼¤Î±£¤·Åò¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¼Éô²¹Àô¤¬¤¢¤ëÃ«¤Î°ìÈÖ±ü¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¤Ï£´À¤ÂÓ¤·¤«½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤´¤¯¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ç¤¹¡£½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¡£¥¸¥ã¥à¤Î¤¤¤Á¤´¤òÇã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÃÉÜ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤È²¼Éô²¹Àô¤Î½É¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»¶Êâ¤¬¤Æ¤éË¬¤Í¤¿¤Î¤¬ÅòÇ·±ü¡£¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î³ýÉø¤½»Âð¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐ¾ö¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤½¤Î½¸Íî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
É×ºÊ¤¬¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌë³Ø¼Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÀ´×´ü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¼¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤«¤éÆÉ¤ß½ñ¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ60Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¡¢ÇÑÔÒ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤à´õ¾¯¤Ê·úÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇºÆÀ¸¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÌë³Ø¼Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤ªÃãÈªÉÕ¤¡£»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì´¨ÃÈº¹¤âÂç¤¤¤¾å¡¢´ã²¼¤ËÎ®¤ì¤ë²¼ÉôÀî¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ¸¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤Ãã¤ÎÌÚºÏÇÝ¤Î¹¥Å¬ÃÏ¡£½¸Íî¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÃãÈª¤¬ÅÀºß¤·¡¢ºÙ¡¹¤È¤ªÃã¤Å¤¯¤ê¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÌë³Ø¼Ë¤ÇÀ½Ãã¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·úÊª¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÃãÍÕ¤ò¼ê¤â¤ß¤¹¤ëßäÏ§¡Ê¤Û¤¤¤í¡Ë¤¬ÊÉ¤Ë±è¤Ã¤Æ3ÂæÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´°Á´¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²òÂÎ¤·¤ÆÅÚ¤ÈÌÚºà¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎºàÎÁ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ËßäÏ§¤È¤ªÃã¤ò¾ø¤¹¤«¤Þ¤É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃã¤ÎÌÚ¤Ï¹ÌºîÊü´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¼êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯ÃãÍÕ¤òÅ¦¤ó¤Ç¤ªÃã¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¿Î¤µ¤ó¡Ë
¥«¥Õ¥§¤Ç»È¤¦ÃãÍÕ¤ÏÉ×ºÊ¤¬ÅòÇ·±ü¤Ç°é¤Æ¤¿¤â¤Î¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤µ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë¤Ä¤Å¤ê¼Ë
¡ÊC¡Ë¤Ä¤Å¤ê¼Ë
ßäÏ§¤È¤ªÃã¤ò¾ø¤¹¤«¤Þ¤É¡ÊC¡Ë¤Ä¤Å¤ê¼Ë
¡ÊC¡Ë¤Ä¤Å¤ê¼Ë
ÅòÇ·±ü¤ÎÃãÈª¤ÇÅ¦¤ó¤ÀÃãÍÕ¡£¤³¤ì¤òËõÃã¡¢ÎÐÃã¡¢ßä¤¸Ãã¡¢¹ÈÃã¤Ë¤Ä¤¯¤êÊ¬¤±¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ÎßäÏ§¤ÇÀ½Ãã¤¹¤ë¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤â´Ê°×¤Ê·Á¤ÇÏÂ»æ¤Î¾å¤Ç¼ê¤â¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ý³Ï¤Î»þµ¨¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÃãÅ¦¤ß¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÏËõÃã¤äÎÐÃã¤òÈÔ¤¯ÀÐ±±¤âÄÃºÂ¡£Ê´Ëö¤ÎÃãÍÕ¤Ï¿å½Ð¤·Ãã¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
ÀéËÜ³Ê»Ò¸Í¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿½»Âð¤Î¸¼´ØÁ°¤Ç´³¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅòÇ·±ü¤ÇºÎ¤Ã¤¿É±¤¯¤ë¤ß¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¼Â¸³Åª¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ
¡ÖÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤»¤«¤»¤«¤È´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç£²½µ´Ö¤¯¤é¤¤²á¤´¤·¤ÆÊë¤é¤·¥Ù¡¼¥¹¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤¦É×ºÊ¤Ë¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤³¤½¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎµòÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¼¯»ùÅç¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¿Î¤µ¤ó¤¬ºÆÀ¸¤·¤¿¸ÅÌ±²È¤Î¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤ÏË¬¤ì¤Æ½ÉÇñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤È¤½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬Àè½Ò¤Î¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÕÄÍ¤À¤¤¤À¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊÕÄÍ¤À¤¤¤À¤¤¤Ï´ÎÉÕÄ®¤ÈÆîÂç¶ùÄ®¤ÎÊÕÄÍ½¸Íî¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸ÇÍ¼ï¡£ÃÏ°è¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿È¶á²á¤®¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÕÄÍ¤À¤¤¤À¤¤¤¬ÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ë»È¤¨¤ë¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÕÄÍ¤À¤¤¤À¤¤¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈNPO¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖMarmalade Awards¡×¤Î¾Þ¾õ¡Ê¼Ì¿¿»£±Æ¡¿ÅèºêÀ¬¹°¡Ë
¿Î¤µ¤ó¤¬¸ÅÌ±²ÈºÆÀ¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À¥¸ÍÆâ¤â¤Þ¤¿¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤Ç¤Ï¥ì¥â¥óÇÀ²È¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤¬·úÃÛ¤ÇÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¿©¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Ê¤ª¤³¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤Ê»×¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¾®ÄÚ²Æ¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë¤¢¤ë²Æ¤ß¤«¤ó¤ÎÂçÌÚ¤«¤é¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¡¢µö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤·¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤Á¤é¤âÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÃÏ°è»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÇ·±ü¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ªÃã¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸Íî¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¼Â¸³Åª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤òÎÌ»º¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ï2¿Í¤È¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¿Î¤µ¤ó¡£
ÆîÄ®¤ÈÅòÇ·±ü¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÉ×ºÊ¤Î¸¦µæ½ê¡£Êë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò³Ú¤·¤à¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤Ï½»¤ß»Ï¤á¤Æ15Ç¯¡£ºÇ¸å¤Ëº£¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯²÷Å¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÏËÍ¤âºÊ¤â¤È¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬¤è¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÆî¸þ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¾Æü¤Ã¤Æ·úÊª¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À¾Æü¤ÈÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²È¤¬´¥Áç¤·¤Æ¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊª·ï¤ò½é¤á¤Æ¸«³Ø¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Èâ¤äÁë¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥«¥Ó¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¾¸þ¤¤Ë³«¤¤¤¿·úÊª¤ÏÈþ¤·¤¤Í¼·Ê¤òÌÜ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£½ñ±¡·ú¶ñ¤¬Èþ´Ñ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿Æüüâ¤µ¤ó¡Ë
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤Ç½É¤ò³«¤¯Ì´¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï³¤¤È»³¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É×ºÊ¡£ÃÏ°è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¡££²¿Í¤¬¹ï¤à¥ê¥º¥à¤¬¡¢ÆîÄ®¥Æ¥é¥¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
