「イタリア旅行で気づいた和食の力」女優・熊谷真実が日々発信するの健康的な生活
近年、肥満や高血圧、不眠、うつなど、さまざまな不調との関連が指摘される「四毒」という考え方があります。歯科医師の吉野敏明氏・吉野純子氏の共著『四毒抜き実践ガイド』では、「小麦・植物油・乳製品・甘いもの」を食事から意識的に減らすことで、健康的な生活を目指す方法が紹介されています。
イタリア滞在中、機内食や現地のパスタを続けて口にしたところ、股関節に軽い痛みや微熱のような不調を感じた女優・熊谷真実さん。帰国後は玄米や焼き魚、野菜スープを中心とした“和食×四毒抜き”生活に切り替え、慢性疲労や倦怠感が消え、風邪知らずの体質へと大変身。インスタグラムでも日々の献立を公開しながら、無理なく続けるコツを伝えています。
※本稿は吉野敏明・吉野純子 著『四毒抜き実践ガイド』から熊谷真実さんのインタビューを一部抜粋・編集したものです。（以下、インタビューを同書より抜粋。2回シリーズの#2）
◆イタリアで思わぬアレルギー反応に遭遇
「夫の仕事でイタリアに行ったとき、機内食や現地の料理を食べたんですね。すると、久しぶりにたくさんのパスタを食べたからか、股関節の痛みや喉の粘膜の炎症、微熱など、さまざまなアレルギー反応がいっぺんに出てしまったんです」
この経験により、熊谷さんは過剰に小麦を摂取することが、自身のカラダに大きなダメージを与えていたことに気づきます。
◆玄米＆野菜スープで劇的リセット
「それからはかなり厳密に食生活を見つめ直すようにしました。スープメーカーを活用し、ごぼう、人参、玉ねぎなどを使った野菜スープを毎日作る。また、玄米、焼き魚、漬けものなど、和食を中心とした食事に変更。使用する調味料も最小限に抑えるようにしたんです」
こうして四毒抜きを徹底するようになってから、熊谷さんの人生は劇的に変化します。ずっと悩まされていた疲労感や倦怠感がなくなり、体調も劇的に改善。風邪などの病気にもかかりづらくなったそうです。
◆心温まる“おにぎり”エピソードが教えてくれたこと
「私の妹（女優の松田美由紀さん）も、ずっとぜん息や体調不良に悩まされていました。四毒をやめるようアドバイスしてからは、ずいぶん元気になってきたみたいで」
最近は自分だけではなく、日本中のみんなに健康であってほしいと願うようになったという熊谷さん。特に現代の子どもたちの食生活が心配だと言います。
「たまたま新幹線で、泣いてぐずっている小さな子どもとお母さんの席と隣り合わせになったんです。その子を泣き止ませようとお母さんがスナック菓子を与えるのですが、いつまでたっても泣き止まない。そこで私が、たまたま持っていたおにぎりを渡したんですね。するとその子はすぐ泣き止んで、喜んでモグモグ食べ始めたんです。スナック菓子よりも健康的なごはんのほうを自分のカラダが欲していると、子どもながらにわかっていたのではないでしょうか」
◆熊谷真実さん流「おおらかな気持ちで始める四毒抜きライフ」
「最初から厳密に四毒抜きの食生活は難しいでしょうから、あまりカリカリせず、おおらかな気持ちで取り組んでみることをおすすめします。四毒抜きは、単なるダイエットや健康法ではなく、人生を変える選択。試してみると、いろいろな気づきがあると思いますよ」
自分と向き合いながら、ゆっくりと健康的な生活を目指していく。熊谷さんの四毒抜きライフは、とても充実していそうです。
◆フォロワーも夢中！ 熊谷流ヘルシーメニュー
ご自身のインスタグラムで、ファンに向けて四毒抜きの食事を公開している熊谷さん。一部紹介してもらいました。
筍と鶏ひき肉の炊き込みご飯（ネギをぶち込んだらネギの味しかしない。大失敗やん）。でも、すごく美味しい！
カツオのタタキ、にんにく醤油で。ホタテとエビのぬた、鯵の干物、旬の筍の煮付けでした。家での食事は食べすぎるなぁ。
※効果には個人差があり、体験談です。体調に不安のある方は専門医にご相談ください。
【熊谷 真実】
女優。1960年3月10日生まれ、東京都出身。AB型。NHK朝の連続小説『マー姉ちゃん』（79年）、NHK大河ドラマ『功名が辻』（06年）、映画『死刑台のエレベーター』（10年）、映画『アンダードッグ』（20年）などに出演。妹は女優の松田美由紀。
YouTubeチャンネル：熊谷真実のまみちゃんねる
＜構成／女子SPA！編集部＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
イタリア滞在中、機内食や現地のパスタを続けて口にしたところ、股関節に軽い痛みや微熱のような不調を感じた女優・熊谷真実さん。帰国後は玄米や焼き魚、野菜スープを中心とした“和食×四毒抜き”生活に切り替え、慢性疲労や倦怠感が消え、風邪知らずの体質へと大変身。インスタグラムでも日々の献立を公開しながら、無理なく続けるコツを伝えています。
◆イタリアで思わぬアレルギー反応に遭遇
「夫の仕事でイタリアに行ったとき、機内食や現地の料理を食べたんですね。すると、久しぶりにたくさんのパスタを食べたからか、股関節の痛みや喉の粘膜の炎症、微熱など、さまざまなアレルギー反応がいっぺんに出てしまったんです」
この経験により、熊谷さんは過剰に小麦を摂取することが、自身のカラダに大きなダメージを与えていたことに気づきます。
◆玄米＆野菜スープで劇的リセット
「それからはかなり厳密に食生活を見つめ直すようにしました。スープメーカーを活用し、ごぼう、人参、玉ねぎなどを使った野菜スープを毎日作る。また、玄米、焼き魚、漬けものなど、和食を中心とした食事に変更。使用する調味料も最小限に抑えるようにしたんです」
こうして四毒抜きを徹底するようになってから、熊谷さんの人生は劇的に変化します。ずっと悩まされていた疲労感や倦怠感がなくなり、体調も劇的に改善。風邪などの病気にもかかりづらくなったそうです。
◆心温まる“おにぎり”エピソードが教えてくれたこと
「私の妹（女優の松田美由紀さん）も、ずっとぜん息や体調不良に悩まされていました。四毒をやめるようアドバイスしてからは、ずいぶん元気になってきたみたいで」
最近は自分だけではなく、日本中のみんなに健康であってほしいと願うようになったという熊谷さん。特に現代の子どもたちの食生活が心配だと言います。
「たまたま新幹線で、泣いてぐずっている小さな子どもとお母さんの席と隣り合わせになったんです。その子を泣き止ませようとお母さんがスナック菓子を与えるのですが、いつまでたっても泣き止まない。そこで私が、たまたま持っていたおにぎりを渡したんですね。するとその子はすぐ泣き止んで、喜んでモグモグ食べ始めたんです。スナック菓子よりも健康的なごはんのほうを自分のカラダが欲していると、子どもながらにわかっていたのではないでしょうか」
◆熊谷真実さん流「おおらかな気持ちで始める四毒抜きライフ」
「最初から厳密に四毒抜きの食生活は難しいでしょうから、あまりカリカリせず、おおらかな気持ちで取り組んでみることをおすすめします。四毒抜きは、単なるダイエットや健康法ではなく、人生を変える選択。試してみると、いろいろな気づきがあると思いますよ」
自分と向き合いながら、ゆっくりと健康的な生活を目指していく。熊谷さんの四毒抜きライフは、とても充実していそうです。
◆フォロワーも夢中！ 熊谷流ヘルシーメニュー
ご自身のインスタグラムで、ファンに向けて四毒抜きの食事を公開している熊谷さん。一部紹介してもらいました。
筍と鶏ひき肉の炊き込みご飯（ネギをぶち込んだらネギの味しかしない。大失敗やん）。でも、すごく美味しい！
カツオのタタキ、にんにく醤油で。ホタテとエビのぬた、鯵の干物、旬の筍の煮付けでした。家での食事は食べすぎるなぁ。
※効果には個人差があり、体験談です。体調に不安のある方は専門医にご相談ください。
【熊谷 真実】
女優。1960年3月10日生まれ、東京都出身。AB型。NHK朝の連続小説『マー姉ちゃん』（79年）、NHK大河ドラマ『功名が辻』（06年）、映画『死刑台のエレベーター』（10年）、映画『アンダードッグ』（20年）などに出演。妹は女優の松田美由紀。
YouTubeチャンネル：熊谷真実のまみちゃんねる
＜構成／女子SPA！編集部＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa