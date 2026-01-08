格闘家の木村“フィリップ”ミノルが７日、自身のインスタグラムを更新。人気配信番組「バチェラー・ジャパン」出演経験がある美容室経営者で、ボディビルダーでもある高須賀佑紀との結婚を発表した。

「突然ですがお付き合いしてた高須賀佑紀さんと結婚しました。とても明るく素敵な方で一緒に居て自分らしさや自信をまた取り戻す事が出来ました。いつもたくさん愛をくれてこんな自分をサポートしていただき心から感謝しています。ずっと側に居たい人に出逢えてとても幸せです。これからは家族の為に命を懸けて戦い続け一生守り抜く覚悟で居ます。まだまだ本当に未熟な自分ですが共に成長していくので温かく見守っていただけたら幸いです。これからも命より重たい夢を持ちぶれる事なくまっすぐ突き進んで行きます。押忍」と報告した。

木村は２３年６月に参戦したＲＩＺＩＮでのドーピング検査で陽性に。半年間の出場停止処分を受けた。同年大みそかにも出場予定だったが、全竜物質で再び陽性となり試合中止となった。２４年には大麻取締法違反容疑で逮捕され、懲役６カ月、執行猶予３年の有罪判決を受けた。