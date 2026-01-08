北秋田市、大館市、小坂町の一部地域の約60軒で停電しています。



時間がかかるところでは、午後5時ごろの復旧が見込まれています。



東北電力ネットワークによりますと、8日午前9時現在、停電しているのは北秋田市の約60軒、大館市の約10軒、小坂町の約20軒です。



北秋田市では午前5時ごろから6時ごろにかけて、一部地域で停電が発生し、一部で復旧しています。



原因は雪や氷による樹木の接触や倒木によるもので、栄地区の約20軒と上杉地区、下杉地区の約20軒は復旧作業が行われています。





大館市では、7日午後11時半ごろから8日午前3時半ごろにかけて、一部地域で停電しました。いずれの地域も、氷や雪のによる樹木の接触や倒木が原因だということです。復旧作業が行われていますが、大披地区で約10軒、沼館地区で約10軒、軽井沢地区で約10軒で停電しています。沼館地区は午前11時ごろ、軽井沢地区は午後5時ごろの復旧を見込んでいます。小坂町では、7日午後9時半ごろから8日午前1時半ごろにかけて一部地域で停電が発生しました。停電しているのは荒谷地区の約10軒、小坂鉱山地区の約10軒で、復旧作業が行われています。氷や雪による樹木の接触や倒木などが原因とみられています。復旧の見通しはわかっていません。