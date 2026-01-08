日本の実質賃金11カ月連続マイナス、給与総額の伸びが大きく鈍化



日本11月の実質賃金は-2.8%と予想以上、11カ月連続でマイナスとなった。現金給与総額が+0.5%と前月から伸びが大きく鈍化したことが影響した。物価高に賃上げが追いつかない状況が続いている。実質賃金マイナスを受け日銀の早期利上げ期待は後退、やや円売りで反応。



実質賃金（11月）8:30

結果 -2.8%

予想 -1.2% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（前年比）



現金給与総額（11月）08:30

結果 0.5%

予想 2.3% 前回 2.5%（2.6%から修正）（前年比)

外部サイト