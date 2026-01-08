カブスは７日（日本時間８日）、トレードでマーリンズから先発右腕のエドワード・カブレラ投手（２７）を獲得したことを発表した。代わりに２４年のＭＬＢ公式サイトプロスペクト（有望株）ランキングで球団３位に入ったオーウェン・ケイシー外野手（２３）らを放出する。

悲願の頂点へ、先発投手整備を今オフの課題のひとつに挙げていたカブス。今井達也投手（２７）の争奪戦にも参戦していたとされるが、アストロズ入りが決まって逃した。今永昇太投手（３２）を中心に昨季１４勝の３４歳ベテラン左腕ボイド、２４歳成長株のホートンなどの先発ローテに昨季マーリンズで８勝を挙げた右腕・カブレラが加わることになりそうだ。今永、誠也と２人の日本人選手がプレーするカブスが補強した。

一方で放出されるケイシーは２０年１２月にパドレスとのトレードでダルビッシュらと引き替えにカブス入り。ＭＬＢ公式サイトの２４年プロスペクトランキングでは球団３位に入っていた。同年の球団１位は外野手のクローアームストロング、２位が先発右腕のホートン、４位が一塁手のブッシュ、５位が三塁手のショーといずれも昨季はレギュラーをつかんでいた。ほかにも２選手を放出。１対３のトレードとなった。