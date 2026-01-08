お正月に話題になるワードのうち常に上位に位置するものの一つが「餅」である。しかも、餅が話題になるのは大抵、「高齢者が餅をのどに詰まらせる事故が発生した」といった、ネガティブな事案が発生した時だ。最悪、亡くなってしまうケースも少なくない。そして、そうした話題に対して「なんで餅ごときにそこまで命をかけるのか……」といった反応が都会人からは来る。

だが、地方民にとって餅は、単なる食品ではなく、かなり重要な意味を持っているのだ。毎年12月28日辺りは餅をつく日となっていることが多い。私は佐賀県唐津市在住で、12月28日に地元の音楽ライブへ行ったのだが、出演したさるアーティストが「田舎の日常あるある」的にこう言った。【取材・文＝中川淳一郎】

餅つきを終えないと年が越せない

「今日のライブ、来られない人の多くは『28日は餅つきの日でしょ？ ライブに行く余裕はないよ！』と僕に言いました。そんな重要な日なのに、餅つきをせずわざわざ僕のライブに来てくれた皆さんありがとうございます！」

事実、私も昨年末に農家の友人宅の餅つきに参加した。当主の孫の4人きょうだい（男3人、女1人）に加え、長兄（高校3年生）の同級生男子4人も来て臼に入れた餅を杵でついていく。杵を持った3人がリズムよく順番に餅をつき、時にタイミングが重なってしまった時は「お前早過ぎだぞー！」なんて言っている。

部屋の床には新聞紙を並べ、その上に粉の入った容器を置き、丸めた餅にまぶして、並べていく。少年達は粉を顔面に塗り、おしろいのようにして互いに笑い合っている。その後は、醤油大根おろしにつけて餅をひたすらかっくらう。

あらかた食べた後は、ビニール袋に入れて餅つき参加者に配るとともに、来たる正月のために保管をする。元日は雑煮を食べ、年末年始の来客には餅を配る。かくして餅が人と人の縁を作ってくれるのである。当然仏壇の先祖にも餅を供える。何らかのお祭りがある時は、祭りの終了直前のクライマックスに壇上から紅白の餅が来場者に投げられ、各自家に持ち帰る。

メディアが餅を話題にする時は「高齢者が喉に詰まらせ亡くなる」といったものが多く、「細かく切って食べる」「詰まらせた場合は首を後ろから叩く」など危険回避術が多くなりがちだが、現代の日本でもこのように年末年始の文化として若い世代にもその文化は受け継がれている。何しろ、餅つきを終えないと年が越せないとすら思うほど重要視する向きもあるのだ。

文化としての餅

さて、美味しい餅の食べ方だが、この2年ほど気に入っているのが、焼いた餅に自家製のカラスミをはさむというもの。カラスミ自体は高価なものだが、自家製にしてしまえば、手間はかかるものの、安く食べられる。

本当はボラの卵が一番ウマい。が、カラスミになる前の卵巣であっても値段が高い。私が買った時は100グラム2500円で、一腹分に換算すると7600円になった。確かにウマかったのだが、あまりに高いため、その後は鮮魚店やスーパーで売っているスズキやヒラメの卵巣、さらには釣ったマトイダイの卵巣で作ってみた。味はボラに劣るものの、十分うまい。そして餅に素晴らしく合う。

大人になってすっかり餅を食べる機会が減ったのだが、2020年から地方生活を開始すると餅が身近な生活が待っていた。以来、保存食としても優れたこの食べ物を気に入るようになったのだが、それは元々稲作民族である日本人の年末の恒例行事として重要視されている様を見たからであろう。危険な側面だけを強調するのではなく、文化としての餅のこともメディアは紹介すべきだと思った次第である。

なお、冒頭の餅つき少年たちは、来年以降も祖父母の家に来て餅をつくことだろう。そして彼らに子どもが生まれた場合もその子たちに餅つきの重要性とやり方を伝授していくことだろう。かくして私は今日もカラスミ餅を食べるのである。

参考までにカラスミの作り方を。【1】魚卵の皮の下にある血管に針を刺し、血を抜く【2】タッパーに塩を入れ、卵巣を載せ、その上から全体が隠れるぐらいまで塩を振り冷蔵庫へ【3】2日間塩漬けにすると卵巣から水が大量に出てくる【4】塩水を捨て、真水に入れて冷蔵庫で1日塩抜きをする【5】水を捨て焼酎と日本酒に浸し、1日冷蔵庫に入れる（本当はブランデーやコニャックがウマいらしい）【6】昼は干物用の網の中に入れて干し、夜は蓋を開けたタッパーに入れ冷蔵庫へ【7】1週間〜10日ほどで固くなったら完成。

からすみ餅、ぜひ、お試しあれ。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部