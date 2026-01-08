NBAブルズは7日（日本時間8日）に敵地でピストンズと対戦。シカゴ現地放送の試合前番組で河村勇輝（24）の再び2WAY契約を結んだことについて言及した。

6日（同7日）に河村と再び2WAY契約したことを公式発表したブルズ。

シカゴ現地放送の試合前番組でも河村の再契約について触れた。コートサイドレポーターのシカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は「正直言って、ブルズはケガ人が多いからどうなるかわからないよね」と口にした上で、「ユウキにとって非常に厳しいトレーニングキャンプでした」とつづけた。

そして試合前のメディア取材でビリー・ドノバンHCが、河村の戦線離脱した理由を「右下腿の血栓」だったと初告白。

ジョンソン記者は「彼はリハビリのためにコート上でのバスケットボールの練習は許可されましたが、その問題を克服するまでは接触プレーは禁止されていた。これは明らかに重大な問題だった」とレポートした。

河村の今後については「2WAY契約だから主にウィンディシティ・ブルズ（ブルズの下部組織）でプレーすることになると思う」とGリーグが主戦場になると推測しながらも、「ブルズでチャンスを掴めるかどうかは、怪我人が出ているかどうか次第。少なくともウィンディシティでは、チームのためにいくつかの注目を集めるパスを見せるだろう」と期待した。