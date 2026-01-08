バレンタイン限定リンドール 4種が登場「リンツ バレンタインコレクション 2026」は要チェック。

リンツは、2026年1月8日から期間限定で「リンツ バレンタインコレクション 2026」 を発売します。

ハートのリンドールにきゅんっ

バレンタインシリーズのテーマは「私のご褒美があなたの特別になる」。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりのチョコレートが多数ラインアップされています。

●バレンタイン限定リンドール 4種が登場

バレンタインシーズンを華やかに彩る限定リンドールが登場します。

・「ハート」

ミルクのリンドールがハート型になりました。

・「ハート 70％カカオ」

深いコクとカカオ感が特徴の味わい深いチョコレートです。

・「ダークストロリー」

ほろ苦いダークと華やかなストロベリーの風味が楽しめます。

・「バレンタイン」

ミルクとホワイトのまろやかなおいしさが広がります。

全4種を「PICK＆MIX（ピック＆ミックス）」で好みの量を購入可能です。

販売期間は1月8日から2月15日。値段は100gあたり1440円です。

●リンドールバッグ 6個入 ブルー／ピンク

そのまま手渡しできる、キュートなデザインのギフトバッグも登場。バレンタイン限定の「ハート」「バレンタイン」に加え、「ミルク」「抹茶」「ストロベリー」を詰めたアソートです。

販売期間は1月8日から2月15日。値段は各1500円です。

●リンドール リボンギフトボックス 6個入／14個入

チョコレート色の大きなタイリボンが目を引くギフトボックス。6個入は定番フレーバーのアソート、14個入にはより深い味わいの「ハート 70％カカオ」も詰め合わせています。

販売期間は1月8日から2月15日。値段は6個入1500円、14個入2980円です。

●リンドール ギフトボックス シーズナル 8個入／20個入／31個入／54個入／80個入

人気フレーバーを詰めたシーズナルギフトボックスは5サイズ展開されます。

・8個入：1980円

・20個入：3980円

・31個入：5980円

・54個入：9980円

・80個入：1万4400円

販売期間は1月8日から2月15日。

●リンドール ファミリーパック シーズナル 20個入／40個入／70個入

ファミリーパックは20・40・70個入の3サイズで、人気フレーバーを大容量アソート。集まりやバラマキ用のギフトにおすすめです。

販売期間は1月8日から2月15日。値段は20個入 3240円、40個入 5400円、70個入 8820円です。

●リンドール ミニギフトボックス 3個入 ピンク／ブルー

愛らしいハート型パッケージの ミニギフトボックス。「ハート」「ミルク」「ストロベリー」をアソートし、プチギフトにもぴったりです。

販売期間は1月8日から2月15日。値段は各740円です。

●リンドール フレーバー アソート 5P

3種類のフレーバーを楽しめる5個入りのアソートパックです。それぞれ「ミルク」「ダーク」「ホワイト」がベースで、好みにあわせて選べます。

販売期間は1月8日から5月31日。値段は各1200円です。

●リンツ メートル・ショコラティエ セレクション 4P・8P・12P

職人のこだわりが詰まったメートル・ショコラティエ セレクションがリニューアル。「リュクス アマンド」「ドラゴン クロッカン」「ルージュ ストロベリー」など全6種を展開しています。

販売期間は1月8日から5月31日。値段は4P 1800円、8P 3400円、12P 4900円です。

●リンツ モーツァルトクーゲル ミルク／ダーク

新登場の「リンツ モーツァルトクーゲル」は、プラリネと芳醇なアーモンド香を楽しめる逸品です。

販売期間は1月8日からなくなり次第終了。値段は100gあたり1440円です。

いずれも全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、オンラインショッフプ本店で購入可能。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への思いを込めた贈り物として、バレンタインシーズンを彩るチョコレートを見つけてみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部