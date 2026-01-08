気象庁によりますと、きょう（8日）低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東に進む見込みです。

【画像をみる】きょう（8日）日本海側を中心に大雪のおそれ→気象庁が北海道と北陸を中心に警戒呼びかけ- 全国的に強風・風雪・高波に注意

このため、日本海側は海沿いの平地でも積雪になるところがあり、風も強く山沿いを中心に夕方前後をピークに大雪になるところがあるということです。

また、気圧の傾きが大きく、雷を伴った強い風や局地的に非常に強い風が吹き、波が高く、しけや大しけとなるところがある見込みです。

きょう（8日）、北海道地方は暴風雪と高波に警戒、北陸地方は強風や風雪、高波に注意・警戒。全国的にあす（9日）にかけて、強風や風雪、高波に注意が必要だということです。

【画像①】はきょう（8日）午前3時の天気図です。

今後の気象情報に注意してください。