今週末は三連休！奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントまとめ5選[2026年1月10日〜12日]
今週末は三連休！今回は2026年1月10日(土)〜12日(祝)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントをピックアップ！
■和歌山県立桐蔭高校書道部 書道ワークショップ＆大筆書きパフォーマンス (イオンモール和歌山 / 1月10日)
イオンモール和歌山で開業以来続く恒例の正月イベント。和歌山県立桐蔭高校書道部の部員たちが、観客の目の前でダイナミックに大筆を走らせながら迫力ある書道パフォーマンスを披露する。書道ワークショップでは、B4半紙に好きな文字を書いて書道体験ができる。
【和歌山県立桐蔭高校書道部 書道ワークショップ＆大筆書きパフォーマンス】イオンモール和歌山 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年1月10日(土) / 書道ワークショップ 13:00〜14:00、大筆書きパフォーマンス15:30〜 / 入場無料
■キミとアイドルプリキュア♪ ファンミーティング (イオンモール大和郡山 / 1月10日)
テレビアニメ「プリキュアシリーズ」の最新作「キミとアイドルプリキュア♪」のステージショー。プリキュアたちが歌って踊って大活躍する元気いっぱいのショータイムを楽しめる。ショー終了後にはグータッチ会を開催。
【キミとアイドルプリキュア♪ ファンミーティング】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年1月10日(土) / (1)11:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 前方観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1階 B1中央入口にてすべての回(各回先着80人・1組4人まで)の整理券を配布。立ち見エリアは観覧自由
■鬼滅の刃 バラエティショー 〜全集中！みんなで鬼殺隊訓練〜 (イオンモール大和郡山 / 1月10日)
アニメ鬼滅の刃 バラエティショー〜全集中！みんなで鬼殺隊訓練〜を開催。観覧は無料。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助に加え、蟲柱・胡蝶しのぶもやってくる。※「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
【鬼滅の刃 バラエティショー 〜全集中！みんなで鬼殺隊訓練〜】イオンモール大和郡山 / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年1月11日(日) / (1)11:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 前方観覧席での観覧には整理券が必要。当日9:00より1階B1中央入口にてすべての回(各回先着80組・1組4人まで)の整理券を配布。立ち見エリアは観覧自由
■ワンダーリンク (イオンモール橿原 / 開催中〜2026年2月15日)
イオンモール橿原で初めてオープンした屋外アイススケートリンク。特設リンクはウエストビレッジ バスロータリー横に設置されるので、ショッピングの前後や合間で気軽に利用することができる。シューズをはじめ、手袋や靴下、滑走補助具など必要な用具は現地で購入やレンタルができるため、手ぶらで気軽にアイススケートを楽しむことができる。
【ワンダーリンク】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年11月29日(土)〜2026年2月15日(日) / 平日14:00〜19:00(最終受付18:00)、土日祝11:00〜19:00(最終受付18:00) 12月26日(金)〜2026年1月7日(水)は土日祝扱い。特別営業日：12月20日(土)・21日(日)、24日(水)・25日(木)は11:00〜21:00(最終受付20:00) / 大人(中学生以上)1500円、小人(小学生以下)1300円、親子ペアセット(大人+小人)2600円※マイシューズ持ち込みの場合、400円引き ※当日イオンモール橿原専門店街1000円以上のレシート提示で100円引き(レシート1枚につき1回限り。割引上限額は1組100円まで) / 4歳以上限定(未就学児1人につき、保護者1人の入場が必要)
■ワールド・ドリームサーカス (イオンモール橿原 / 12月26日〜2026年4月6日)
ウエスト・ビレッジの特設会場で橿原市制70周年を記念して開催されるワールド・ドリームサーカスの橿原公演。世界各国から集結した一流アーティストたちの圧巻パフォーマンスを見ることができる。空中ブランコや大車輪、ピエロによるユーモラスなコントショー、迫力満点のファイヤーショー、そして圧巻のアクロバットバイクなど、多彩な演目が来場者に感動を届ける。
【ワールド・ドリームサーカス】イオンモール橿原 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2025年12月26日(金)〜2026年4月6日(月) 休み：水曜(祝日の場合は翌日)、強風・悪天候の場合 / 月火木(1)11:00〜12:30、(2)14:00〜15:30 金(1)15:00〜16:30、(2)18:00〜19:30 土日祝(1)10:00〜11:30、(2)13:00〜14:30、(3)15:30〜17:00 2026年1月2日(金)は祝日扱い / 予約必須 / 【前売り】大人(高校生以上)：プレミアム指定席3400円、SS指定席3000円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席2400円、SS指定席2000円 ファミリーセット：9000円 ※4人まで【当日】大人(高校生以上)：プレミアム指定席4000円、SS指定席3500円、S指定席3000円、自由席2500円 子ども(中学生以下)：プレミアム指定席3000円、SS指定席2500円、S指定席2000円、自由席1500円
