Image: Raymond Wong / Gizmodo US

ラスベガスで開催中のCES 2026にて、今年の新製品が続々と発表されています。すっかりスマホのイメージが強くなったSamsungですが、ノートPCで新モデルを発表しました。

Galaxy Book 6シリーズとして、Galaxy Book 6、Galaxy Book 6 Pro、Galaxy Book 6 Ultraの3モデルがお披露目されました。ネーミングセンスもスペック差もスマホと同じ、基本の無印、より良いPro、最高機種のUltra。現時点では、価格と発売日はまだ未定です。

昨今の消費者はノートPCの買い替えを頻繁にしないと踏まえ、派手さよりも実用性を重視した印象のモデルにしあがっています。ゲーミングノートPCほど通常パソコンは盛り上がらないですし（いい意味で落ち着いており）、手堅いアプデで非常にシンプル。端末外観デザインはAppleマッシュアップ感もあります。

Galaxy Book 6

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

基本モデル、無印のGalaxy Book 6は、14インチと16インチあり。IPS式液晶ディスプレイ（1920 x 1200）で明るさは350nits。タッチスクリーンモデルと非タッチモデルがあり、前者のリフレッシュレートは120Hz、後者は60Hzでアンチグレアコーティングあり。

性能を支えるのはIntel。CPUがCore Ultra 7・Ultra 5 CPU、Intel Graphics、Intel NPU（49 TOPS）。メモリのオプションは16GBか32GB。容量は最大1TB。改めて昨今重要さを感じるポートは、USB-Cが2つ、USB-Aが2つ、HDMI、microSD、イヤホンジャック、イーサネット。ウェブカムは2MP（1080p）で、スピーカーはDolby Atmos対応。電源ボタンが指紋認証センサにもなっています。バッテリーもちは、動画再生18時間から21時間。

Galaxy Book 6 Pro

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Galaxy Book 6 Proも14インチと16インチの2サイズ展開。ディスプレイは大きく異なり、Dynamic AMOLED 2x（2880 x 1800）を搭載。明るさは最大1000nits（HDR）。全モデルタッチスクリーン、アンチグレアコーティングあり、リフレッシュレートは120Hz。

CPUの選択肢はUltra X7・Intel Ultra 7・Ultra 5、Intel Arc Graphics・Intel Graphicsと、基本モデルよりもちょい豊富。NPU性能も50TOPSにあがります。メモリと容量のオプションは基本と同じ。ポートもアップグレードされて、 Thunderbolt 4が2つ、USB-Aが1つ、HDMI 2.1、イヤホンジャック。ウェブカムは同じですが、スピーカーは16インチモデルが4基、14インチモデルはステレオスピーカー。Dolby Atmos対応。電源ボタンと指紋認証共通も基本モデルと同じ。

トラックパッドは基本モデルよりレスポンスよし。CES会場で触った米ギズモードいわく、スクロールがよりスムーズで正確とのこと。バッテリーもちは最大30時間。

Galaxy Book 6 Ultra

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Galaxy Book 6 Ultraは16インチモデルのみ。最上位モデルだけあって、厚みもでてきて15.4ミリ。3モデルの中でも1番重くなります。画面はタッチスクリーンで、Proと同じDynamic AMOLED 2x。

CPUの選択肢はIntel Core Ultra X9・9・X7・7、GPUはNvidia RTX 5070・5060・Intel Arc Graphics。メモリは最大64GB、容量は最大2TB。ポートはProモデルと同じに加え、SDXCメモリーカードスロットあり。ウェブカムは同じ。スピーカーは6基搭載で、Dolby Atmos対応。電源ボタン＆指紋センサは共通。

トラックパッドはハプティックで、バッテリーは最大30時間。