今年はまあるくなって登場！【スタバ】キャラメル色にそそられる♡「新作スイーツ」

【スターバックス】で休憩するなら「新作スイーツ」のチェックもお忘れなく。キャラメルカラーのおしゃれなスイーツがラインナップしているようです。その中には形を変えてリニューアルしたものもある様子。今回はドリンクのお供に味わいたくなる、イチオシの新作スイーツをご紹介します。

自分へのご褒美にぴったりな「ナッツ & キャラメルチーズケーキ」

キャラメルカラーがアクセントになったおしゃれなビジュアルのチーズケーキ。自分へのご褒美にもぴったりです。公式サイトによれば「香ばしいナッツやスパイス」がアクセントになった大人な仕上がりで、少しパンチのある味わいがクセになりそう。クランブルの食感も楽しめて、食後のデザートにもおすすめです。

リニューアルして登場！「クロッカン」

@j.u_u.n__starbucksさんが「今年はまぁるいクロッカン」とコメントしているように、バータイプから今年は形をリニューアル。こんがり焼き上がったキャラメルカラーのおしゃれなビジュアル。物足りない時はホイップやチョコソースなどをプラスして、よりデザート風にするのも良さそうです。

