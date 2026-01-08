明日の『ばけばけ』ついに家族の顔合わせ “ヘブン”トミー・バストウが思いがけない一言
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（第70回）が1月9日に放送される。
【写真】顔合わせに出席するタエ（北川景子）と錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第70回あらすじ
トキに隠し事があることでスッキリしないヘブン。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。そして錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。
そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】顔合わせに出席するタエ（北川景子）と錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
トキに隠し事があることでスッキリしないヘブン。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。そして錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。
そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」