ホットランドから、全国の築地銀だこ店舗にて、期間限定商品「九条ねぎマヨ 特製ソース」が登場。

2026年最初の期間限定商品として、香り高い旬の「九条ねぎ」を存分に楽しめる人気メニューが展開されます。

築地銀だこ「九条ねぎマヨ 特製ソース」

発売日：2026年1月18日（日）

価格：1舟8個入り 750円（商品価格）

※お持ち帰り 810円（税込）／店内飲食 825円（税込）

販売店舗：全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

築地銀だこの期間限定商品の中でも圧倒的な人気を誇る「九条ねぎマヨ 特製ソース」が、2026年の年初を飾るメニューとして登場。

発売のたびに大きな反響を呼ぶこの商品は、アツアツのたこ焼に特製の「甘口ソース」、風味豊かな削り節、マヨネーズを合わせ、主役となる「九条ねぎ」をふんだんに添えた一品です。

九条ねぎマヨ 特製ソース

主役の「九条ねぎ」は斜め切りにすることで、シャキシャキとした食感と、ねぎ本来の辛味と甘味の絶妙なバランスを実現。

風味豊かな味わいが際立ちます。

九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製「イカ天かす」と、旨みを引き立てる「焼きあごだし粉」をトッピング。

さまざまな食材が重なり合い、奥行きのある美味しさを楽しめます。

お好みで七味唐辛子をかけることで、ピリッとしたアクセントが加わり、より一層食欲をそそる味わいに変化します。

銀だこスタンプカード（紙）の新規発行終了について

「築地銀だこアプリ」のサービス開始に伴い、従来の「紙の銀だこスタンプカード」の運用終了が発表されました。

紙のスタンプカードの新規発行（赤カード新規発行、銀・ゴールドへの更新含む）は、2026年2月18日（水）をもって終了となります。

また、紙のスタンプカードへの押印は2026年11月30日（月）に終了し、以降はスタンプが貯まったカードによる「たこ焼無料」の交換のみ可能となります。

現在所持している紙のスタンプカードのランクやスタンプ、特典情報は、「銀だこアプリ」内の「デジタルスタンプカード」へ移行が可能です。

旬の九条ねぎと特製ソースのハーモニーを堪能できる、築地銀だこの自信作。

築地銀だこ「九条ねぎマヨ 特製ソース」の紹介でした。

