野村ホールディングス（ＨＤ）は、２０２６年４月をめどに、定年後に再雇用した社員が現役時代と同じ給与水準で働けるよう、制度の運用を見直す。

再雇用社員の働く意欲を引き出し、経験や専門性を生かしてもらう。富裕層の資産管理や法人向け投資運用業務といった分野で、専門知識や顧客基盤を持つ人材の流出を防ぐことも狙いだ。

傘下の野村証券では、６０歳が定年となっている。１８年から従来の再雇用社員に加え、「シニア専任職」と呼ぶ職位を作り、役職や働きぶりによって、給与水準を柔軟に設定できるようにしてきた。それでも、再雇用社員の給与水準は、現役時代の６割程度まで下がるケースが多いという。今回の運用見直しでは、シニア専任職の給与の上限を引き上げる。担当する業務の内容や成果次第で、現役時代と変わらない水準の報酬を支払うことになる再雇用社員を増やす方針だ。

野村が再雇用社員の処遇改善を図るのは、バブル経済の頃に大量採用された世代の退職が迫る中、人手不足への危機感があるためだ。野村証券では、毎年２５０〜３００人程度が定年を迎え、今後５年間で全体の約１割の社員が定年となる見通しだ。一方、少子化などで採用は難しくなっている。

野村は社員の成果に応じて処遇を決める「ペイ・フォー・パフォーマンス」を軸とする給与体系を整備している。この考え方を再雇用社員にも広げ、働きぶりに応じて処遇が決まる仕組みを強化する方針だ。

再雇用社員の活用は、同業他社でも進む。大和証券は再雇用社員の給与を現役時代と同水準から４割程度の範囲で決めるようにしている。２５年度に再雇用された社員の給与水準の平均は現役時代の６割程度だったという。証券業界では、現役時代から戦力となる社員が同業他社へ引き抜かれるケースも多い。野村では、再雇用社員も戦力として活用することで、競争力強化につなげる狙いだ。