米軍によるベネズエラへの軍事攻撃による影響で、ドジャースの救援右腕エドガルド・エンリケス投手（23）ら同国出身の選手が米国に出国できない状況に陥っていると8日までに米メディアが報じた。

ドジャースの地元紙「オレンジカウンティー・レジスター」のビル・プランケット記者が報じたもので、米軍の軍事攻撃を受け、ベネズエラのウィンターリーグは試合を中断。ウィンターリーグに参加していた同国出身のエンリケスやマイナーの有望株エドゥアルド・キンテロ外野手の米国への出国が不透明な状況という。

ブランドン・ゴームズGMは「選手たちと連絡を取り合っており、当然ながらできる限りの支援をしようとしている」と対応に追われており「選手たちが良い状態にあることを確認したいし、できる限りサポートしたいと思っている」と語った。

ただ、マドゥロ大統領が拘束され、ロドリゲス氏が暫定大統領に就いたことを受け、ベネズエラへの航空便などは大きな影響があるといい、米国への渡航の際、ビザ取得に問題が生じる可能性もあり、エンリケスらの米国への出国について「ドジャースはいくつかの課題に直面するだろう」とも記した。

エンリケスは104マイル（約167・4キロ）の速球が武器の剛腕で、24年にメジャーデビュー。昨季は22試合に登板し2勝1敗、防御率2・37を記録した。

一方、同じくベネズエラ出身のミゲル・ロハス、ブラスダー・グラテロルはオフシーズンを米国で過ごしており、影響はないと伝えた。