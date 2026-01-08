８日に放送されたＮＨＫ「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が、トキ（高石あかり）に対して不信感を募らせていく。

三之丞（板垣李光人）との関係を説明しないトキに、ヘブンは「サンノジョウ、ナニモノ？」と聞くも、トキは「すみません」と話さず。いらだつヘブン。

中学校へ行くと、錦織が三之丞とトキの関係を説明。ヘブンは「ナルホド、オカネ、フタツ、イエ、サンノジョウ、オトウト」と、トキが弟にあたる三之丞に給金の一部を渡していることを理解する。

だが「ナゼ、カクス？」とトキが説明しないことに不信感。錦織は「建前というものです。本当の気持ちを隠すことで、相手と良い関係を築こうとする文化」と説明し「おトキさんはあなたとうまくやりたい。だから隠し事をしています。いつかきっと話してくれます。それまで待っていてあげてください」と呼びかける。

だがヘブンの不信感は解けず、トキの家族と会う食事会で「カゾク、ナル、デキナイ！」とぶちまけてしまう…。

ネットでは、「ヘブンさん建前は嫌ですか？あなただって常に全てを話してきた訳ではなかったでしょうに」とヘブンをたしなめる声、「嘘をつかれたまま黙っていられたまま家族になれないよねー」とヘブンに賛同する声、「親族のゴタゴタにまで巻き込まれる錦織さん」「錦織さんの支えが光る回だった」と錦織に触れる声など、さまざまな反応が上がっていた。