3つの言葉に共通して入る2つのひらがなを当てるクイズです。パッと見て「これだ！」と閃くかどうかが勝負の分かれ目。脳をリフレッシュさせて、1分以内の正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見難しそうに見えますが、じっくり考えて解けたときの爽快感は格別なはずです。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□いじ
むし□□
□□ず

答えを見る






正解：くい

正解は「くい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「くい」を入れると、次のようになります。

くいいじ（食い意地）
むしくい（虫食い）
くいず（クイズ）

今回は、食べることへの執着を表す「食い意地」や、この問題そのものを示す「虫食い」など、ひねりの効いた単語が並びました。最後の言葉「クイズ」が完成した瞬間、スッキリした人も多いのではないでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)