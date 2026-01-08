【ひらがなクイズ】食にまつわるあの2文字？ 3つの言葉に共通するのは一体何でしょう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうに見えますが、じっくり考えて解けたときの爽快感は格別なはずです。
□□いじ
むし□□
□□ず
▼解説
それぞれの言葉に「くい」を入れると、次のようになります。
くいいじ（食い意地）
むしくい（虫食い）
くいず（クイズ）
今回は、食べることへの執着を表す「食い意地」や、この問題そのものを示す「虫食い」など、ひねりの効いた単語が並びました。最後の言葉「クイズ」が完成した瞬間、スッキリした人も多いのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
