今回の西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は、TVQ九州放送（テレQ）の木戸優雅アナウンサーの登場です。ソフトバンクホークスの試合実況などを担当する木戸アナが、スコア70台を目指して自ら出演、企画、編集したチャンネル「局アナGOLF TV【木戸優雅】両打ちシングルへの挑戦」をお届けします。

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が運営するレッスンスクール「ゴルフテック福岡天神店」で指導を受けながら上達を目指していきます。今回は熊本県玉名市の「玉名カントリークラブ」です。名物コースの攻略法やゴルフ場の魅力を紹介していきます。

特別ゲストとして、ボートレーサーの石橋道友が出演。普段は見られないラウンドの様子、ボートレーサーの日常などの意外な話を披露してくれました。

※木戸アナの肩書は取材当時

■玉名カントリークラブ

熊本県玉名市石貫3987。九州自動車道の菊水インターチェンジ(IC)から約10分。0968-74-9111。