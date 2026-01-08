「ばちくそかっこいい！」ガンバ新ユニの反応は？ 象徴のストライプを再解釈「思ってるより全然黒やった」
ガンバ大阪は１月７日、J１百年構想リーグで着用する新ユニホームのデザインを発表した。
新キットの特設サイトによると、デザインのコンセプトは「象徴でもあるストライプを再解釈」したものだという。
１stユニに関しては、「シェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせました。長さが異なるラインを組み合わせ、細かく繊細な線が密集することで面に見えるようにデザイン」。「シャツの袖形状を昨年までのラグランスリーブからセットインスリーブに変更し、ストライプが入る面積を拡大。よりシャープな印象に仕上げました」。
また２ndについては「より太くしたラインを右肩上がりに配置。ブルーとゴールド、シルバーが重なり合うことで、よりアグレッシブな印象にまとめました」とのことだ。
クラブの公式Xでも公開されると、「カッコよすぎる！」「ユニばちくそかっこいい！」「思ってるより全然黒やった」「重厚感のある青黒」「24シーズンに似てるよなぁ」「ユニもかっこいいけどPVも相変わらずカッコよすぎる！」といった声があがっている。
なお、同日に選手の背番号も公表。中谷進之介は４番、満田誠は６番に変更。注目の大卒ルーキー池谷銀姿郎は19番を背負う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画＆画像】ガンバの新ユニ「PVも相変わらずカッコよすぎる！」選手背番号も発表
新キットの特設サイトによると、デザインのコンセプトは「象徴でもあるストライプを再解釈」したものだという。
１stユニに関しては、「シェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせました。長さが異なるラインを組み合わせ、細かく繊細な線が密集することで面に見えるようにデザイン」。「シャツの袖形状を昨年までのラグランスリーブからセットインスリーブに変更し、ストライプが入る面積を拡大。よりシャープな印象に仕上げました」。
また２ndについては「より太くしたラインを右肩上がりに配置。ブルーとゴールド、シルバーが重なり合うことで、よりアグレッシブな印象にまとめました」とのことだ。
なお、同日に選手の背番号も公表。中谷進之介は４番、満田誠は６番に変更。注目の大卒ルーキー池谷銀姿郎は19番を背負う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画＆画像】ガンバの新ユニ「PVも相変わらずカッコよすぎる！」選手背番号も発表