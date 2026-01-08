『忍たま乱太郎』タソガレドキ忍軍忍び組頭「雑渡昆奈門」がてのひらサイズで登場
メガハウスは、『忍たま乱太郎』より「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら雑渡さん」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら雑渡さん」(8,250円)
『忍たま乱太郎』より、タソガレドキ忍軍忍び組頭“雑渡昆奈門”が登場。
とても優秀な忍者で部下の信頼もあつい、高身長でたくましい忍軍の長を、作中お馴染みのリラックスしたポーズにて立体化。雑炊入りの竹筒を片手に、ゆったりと座るてのひらサイズの雑渡さんを、ぜひ手元で楽しんでみたい。
(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP
