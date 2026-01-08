¡È½ª¤ï¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤¬Â¿¤¹¤®¤ëtimelesz¸¶²Å¹§¡¢¥ä¥Ð¤¤Îø°¦´Ñ¤Ë¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¤¬Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬¡¢8Æü¡¦15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù(Ëè½µÌÚÍË23:00 ¢¨8Æü¤Ï23:15¡Á)¤Ë½Ð±é¤·¡¢Îø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¸¶²Å¹§
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸¶¤È¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ûÀ¾Âó¿Í¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÀ¤ë¤¯Å·Á³¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¸¶¤Î¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ÈÀµ¤·¤¤¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç2ÅÙ¤Û¤É¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¤³¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿!?¡×¤ÈÇ°²¡¤·¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÂ¨Åú¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»öÁ°¼èºà¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡È¥ä¥Ð¤¤¡É»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢»öÁ°¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¡£Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤éÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¸¶¼«¿È¤â»×¤ï¤º¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¶«¤Ö¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¡È½ª¤ï¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸¶¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤¨¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡¢¿ÀÂ÷¤Î¤´¤È¤¤Ò¤È¸À¤òÊü¤Ä¡£
¸¶²Å¹§¤Ï¡¢1995Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ØÆþ½ê¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.»þÂå¤Ï¡Ö±§ÃèSix¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï¥½¥í¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¡¢21Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤òÂ´¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤òÃæ¿´¤ËÉñÂæ¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ø½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¸¶²Å¹§
