¡ÖË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÄ¶¤¨¤¿À©ºÛ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¡×¡ÄÆÊÌÚ¤ÎÀ¸ÅÌË½¹ÔÆ°²è¡Ö³È»¶¡×¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¶ÌÀîÅ°»á¤¬´í×ü
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Î©¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤êË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ëÆ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬£·Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿À¸ÅÌ¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÈï³²À¸ÅÌ¤¬Ê£¿ô¿Í¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¡¢£±¿Í¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤ê½³¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£²·î¡¢¹»¼ËÆâ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÀ¶ÁÝ½ªÎ»¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Â¦¤âÆ°²è¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤ÈÇ§¤á¡Ö¿ÈÂÎÅª¤Ê¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¤¤¸¤á¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤¬Ë½¹Ô»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È²Ã³²À¸ÅÌ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È»ö¼Â¤òÇ§¤áÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ÏÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤¬³È»¶¤·¤¿±Æ¶Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸ÅÌ¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÉô³è¤Ï½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸©¶µ°Ñ¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÆ°²è³È»¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ã³²À¸ÅÌ¤Î»áÌ¾Åù¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½ÅÂç¤Ê¿¯³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¼¡Èï³²¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ°²è³È»¶¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡ÖË½ÎÏ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡ÖÂ¿Ê¬¡¢²æ¡¹¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³È»¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆ°µ¡¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²èÁü¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ãæ¤À¤±¤Î¶¦Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤«¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç³È»¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤Ã¤È¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»×¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç³È»¶¤·¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤½¤ì¤ò³È»¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¸Â¤é¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²¿¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëË¡Î§¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÄ¶¤¨¤¿À©ºÛ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£