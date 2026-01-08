東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.02 高値183.37 安値182.71
184.02 ハイブレイク
183.69 抵抗2
183.36 抵抗1
183.03 ピボット
182.70 支持1
182.37 支持2
182.04 ローブレイク
ポンド円
終値210.97 高値211.76 安値210.94
212.33 ハイブレイク
212.04 抵抗2
211.51 抵抗1
211.22 ピボット
210.69 支持1
210.40 支持2
209.87 ローブレイク
スイス円
終値196.50 高値197.26 安値196.41
197.89 ハイブレイク
197.57 抵抗2
197.04 抵抗1
196.72 ピボット
196.19 支持1
195.87 支持2
195.34 ローブレイク
豪ドル円
終値105.37 高値105.94 安値105.24
106.49 ハイブレイク
106.22 抵抗2
105.79 抵抗1
105.52 ピボット
105.09 支持1
104.82 支持2
104.39 ローブレイク
NZドル円
終値90.47 高値90.77 安値90.35
91.13 ハイブレイク
90.95 抵抗2
90.71 抵抗1
90.53 ピボット
90.29 支持1
90.11 支持2
89.87 ローブレイク
カナダドル円
終値113.10 高値113.48 安値113.10
113.73 ハイブレイク
113.61 抵抗2
113.35 抵抗1
113.23 ピボット
112.97 支持1
112.85 支持2
112.59 ローブレイク
