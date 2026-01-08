東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6721　高値0.6767　安値0.6717

0.6803　ハイブレイク
0.6785　抵抗2
0.6753　抵抗1
0.6735　ピボット
0.6703　支持1
0.6685　支持2
0.6653　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5772　高値0.5793　安値0.5770

0.5810　ハイブレイク
0.5801　抵抗2
0.5787　抵抗1
0.5778　ピボット
0.5764　支持1
0.5755　支持2
0.5741　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3861　高値1.3862　安値1.3790

1.3957　ハイブレイク
1.3910　抵抗2
1.3885　抵抗1
1.3838　ピボット
1.3813　支持1
1.3766　支持2
1.3741　ローブレイク