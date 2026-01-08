東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6721 高値0.6767 安値0.6717
0.6803 ハイブレイク
0.6785 抵抗2
0.6753 抵抗1
0.6735 ピボット
0.6703 支持1
0.6685 支持2
0.6653 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5772 高値0.5793 安値0.5770
0.5810 ハイブレイク
0.5801 抵抗2
0.5787 抵抗1
0.5778 ピボット
0.5764 支持1
0.5755 支持2
0.5741 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3861 高値1.3862 安値1.3790
1.3957 ハイブレイク
1.3910 抵抗2
1.3885 抵抗1
1.3838 ピボット
1.3813 支持1
1.3766 支持2
1.3741 ローブレイク
