今回は、反抗期の息子への反撃を決意した話を紹介します。

「俺、勉強とかしなくても立派な大人になれるんで」

「小6の息子は反抗期で、本当に態度が悪いんです。私が何か注意してもすぐに言い返してくるし、無視をすることも度々で……。

この前も、宿題せず友達と遊びに行こうとする息子に『ちゃんと勉強しないと大人になってから苦労するわよ』と伝えたら、『それってあなたの感想ですよね？』『俺、勉強とかしなくても立派な大人になれるんで』と生意気な態度で言い返してきて、完全に頭にきました。

そこで息子に反撃をしてやろうと決意しました。具体的には息子のお小遣いを大幅に見直し、洗濯などを息子に任せるつもりです。息子が私に謝ってきたら、許してあげるつもりですが……。他にも何かいい反撃の方法がないか、考えています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ この女性の息子は他にも、主婦であることをバカにしてきたり、せっかく作った料理に口もつけず捨ててしまうことがあるのだとか。つらいですよね……。

