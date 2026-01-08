７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５５．９９ドル（－１．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６２．５ドル（－３３．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７１３．５セント（－３３９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．７５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５２．７５セント（＋１０．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．１６（－１．９１）
出所：MINKABU PRESS
