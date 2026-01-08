田中碧が90+7分の3枚替えで出場も…リーズは3度のリードを追いつかれて90+12分逆転被弾でニューカッスルに黒星
[1.7 プレミアリーグ第21節 ニューカッスル 4-3 リーズ]
リーズは7日、プレミアリーグ第21節のニューカッスル戦で3-4の敗戦を喫した。MF田中碧は5試合連続のベンチスタートとなり、10分表示となった後半アディショナルタイムの7分に出番が訪れた。
ニューカッスルは前半14分、DFマリック・ティアウがクロスを頭で折り返したボールはGKルーカス・ペリに向かったが、GKがキャッチしたボールをゴール方向へこぼしてしまう。これをDFファビアン・シェアがゴールに押し込むも、GKに対するファウルで得点は認められなかった。
試合が動いたのは前半32分。FWドミニク・カルバート・ルーウィンのボール奪取からパスを受けたMFブレンデン・アーロンソンがミドルシュートを決めてリーズが先制した。ただニューカッスルは同36分、敵陣ペナルティエリア内でFWアンソニー・ゴードン、FWニック・ボルテマーデと繋いで最後はFWハービー・バーンズがゴールに流し込み、1-1とした。
リーズは前半アディショナルタイム、ティアウのハンドでPKを獲得。これをカルバート・ルーウィンが決めて勝ち越しに成功し、前半を終了した。だが、ニューカッスルは後半9分にMFジョエリントンがヘディングシュートを決め、再び試合を振り出しに戻した。
後半19分にはニューカッスルのCKからシェアがシュートを放ち、ポストに当たったこぼれ球をボルテマーデがシュートするもGKがセーブ。リーズも後半22分、MFジェームズ・ジャスティンがクロスを頭で合わせるチャンスを作ったがクロスバーに嫌われた。
そうして迎えた後半34分、リーズのカウンターからアーロンソンが右足でゴール左隅に流し込んで3回目のリード。しかし同45+1分、アーロンソンのハンドで与えたPKをMFブルーノ・ギマランイスに決められて三度追いつかれた。
リーズは後半45+7分、残る交代枠3つを一気に使用。田中もピッチに入った。ところが同45+12分、ニューカッスルのクロスからハービー・バーンズが反転ボレーシュートで劇的な逆転ゴールを奪い、リーズは痛恨の黒星を喫した。
