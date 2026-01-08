²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢²ñ¸«¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë¡È¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡É¡¡¡ÖÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£100ËüÇÜ¡×MLBµ¼Ô¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþÃÄ¤¬Àµ¼°·èÄê
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÊÆµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤È4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸½ÃÏµ¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÈµåÃÄ¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖTSN¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥»¥½¥óµ¼Ô¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é²¬ËÜ¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥Ö¥é¥Ç¥£¡Ê¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ë¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î»þ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÆüËÜ¤«¤é¥ª¥«¥â¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£Â¾¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤ä¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¡ÊÎ¾¼Ô¶¦¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÎNB AÁª¼ê¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥Ã¥« ¡¼Áª¼ê¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò100ËüÇÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿»Ê²ñ¼Ô¤¬¡¢²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì³«Âó¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤òÌä¤¦¤È¡¢¥Þ¥»¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×¤È²óÅú¡£²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¥è¥ß¥¦¥ê¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Îò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¥ª¥«¥â¥È¤Ï¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¡Ø´é¡Ù¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤À¤«¤éÈà¤Î²ÃÆþ¤ËÈ¼¤¦ÃíÌÜ¤â¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤À¤±¤É¡¢¥ª¥«¥â¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÍß¤·¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¤âÇã¤¦¤À¤í¤¦¡×
¡¡Â³¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê³ÍÆÀ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Þ¥»¥½¥óµ¼Ô¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ïº£¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ðÈ×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æ°ìÏ¢¤Î·×²è¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Ìîµå¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÆ±µåÃÄ¤À¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¼è¤êÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¤½¤Î°ìÉô¡Ù¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î²¬ËÜ³ÍÆÀ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
