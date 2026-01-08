Gakken（学研ホールディングスグループ）は、ディズニーのパークに隠された物語を描く小説シリーズ第2弾『S.E.A. シンジ・タカハシと怒りのストーム・ボア』の予約販売を2026年1月8日より開始しました。

秘密結社S.E.A.の若き冒険者シンジが、世界を救うため“嵐の心臓”へと挑む痛快ファンタジーシリーズ最新刊が登場。

Gakken『S.E.A. シンジ・タカハシと怒りのストーム・ボア』

発売予定日：2026年2月19日（木）

価格：1,650円(税込)

著者：ジュリー・カガワ

訳者：笹山裕子

判型：四六判・ソフトカバー／400ページ

ISBN：978-4-05-206252-0

発行所：株式会社 Gakken

販売場所：全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどネット書店

ディズニーのテーマパークに散りばめられた痕跡をつなぐ壮大な物語、その第2弾がついに登場。

パークの塔や館に隠された謎を紐解く鍵となる「秘密結社S.E.A.（ソサエティ・オブ・エクスプローラーズ・アンド・アドベンチャラーズ）」をテーマにした冒険小説シリーズです。

前作『S.E.A. シンジ・タカハシとコアトルの刻印』で鮮烈なデビューを飾った主人公シンジ・タカハシが、さらなる試練と謎に立ち向かいます。

海底から発見された滅亡王国ナティア族の沈没船調査や、孤島に封じられていた守り人“ストーム・ボア”の覚醒など、スリル満点の展開に注目です。

シリーズ第2弾のあらすじと見どころ

イラストレーター塩見キキ氏による、躍動感あふれる日本版オリジナル表紙が目印。

物語の舞台は、S.E.A.の一員として成長を続ける少年シンジの新たな任務から始まります。

滅亡した王国ナティア族の沈没船を調査することになったシンジ。

しかし、孤島に封印されていた守り人“ストーム・ボア”が目覚めたことで事態は急変します。

火山の噴火と巨大ハリケーンが連鎖し、世界は未曽有の危機に直面。

荒れ狂う“嵐の心臓”へと飛び込むシンジの決死の覚悟と、加速する謎や伝説の行方が描かれます。

Gakken『S.E.A. シンジ・タカハシと怒りのストーム・ボア』の紹介でした。

