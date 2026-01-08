世界初の実用的なレーザー兵器？

イスラエルの防衛企業であるラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ（以下、ラファエル）は2026年12月28日、最初の「アイアンビーム」レーザー迎撃システムをイスラエル国防軍に引き渡したと発表しました。

【動画】あぶって撃墜!? これが、無人機をレーザーで迎撃する瞬間です

同迎撃システムは、ラファエルとイスラエル国防省・国防研究開発局が共同で開発したもので、高出力レーザーを数キロメートル先の標的に照射し、機体の翼や内部の精密機器を破壊することで脅威を無力化する仕組みとなっています。

ロケット弾、迫撃砲弾、ドローンなどの無人航空機（UAV）の迎撃を想定した防衛兵器で、イスラエル空軍が構築しているアイアンドーム、ダビデスリング、アロー・システムからなる多層防空システムにおいて、近距離迎撃能力を強化する存在として期待されています。

注目すべきは、その運用コストの低さです。ラファエルによると、無人機1機の迎撃にかかる費用は、1回の照射あたり約3.5ドル（約500円）とされています。これに対し、イスラエル軍が近距離のミサイルや航空機迎撃に使用している「アイアン・ドーム」は、迎撃ミサイル1発あたり約6万ドル（約850万円）が必要とされており、比較にならないほど低コストです。ラファエルは同兵器を「ほぼゼロに近いコストで運用できる、世界初の実用的な高エネルギーレーザー防衛システム」としてアピールしています。

ただし、詳細な射程や、標的に対してレーザーをどの程度の時間照射する必要があるかなどの技術的な情報は公開されていません。

試験的な実戦投入も行われており、2025年6月には、レバノンの武装組織ヒズボラの無人航空機を撃墜したと報告されています。実戦においてレーザー兵器が航空機を撃墜した事例は、これが世界初とされています。