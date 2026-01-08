JAL、国際線でタイムセール開催 ホノルル往復8.7万円など
日本航空（JAL）は、「JALunLun 新春セール 2026」の一環で「海外航空券タイムセール」を1月7日から16日まで実施している。
往復最低運賃は以下の通り。左側からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。いずれも燃油サーチャージ込み、諸税別。搭乗期間は1月7日から9月30日までで、路線により異なる。
予約クラスはエコノミークラスが「O・Q・Z」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」。
・国内各地発着
上海（29,000円／-／95,000円）、北京（34,000円／-／105,000円）、マニラ（45,000円／-／161,000円）、大連（52,000円）、デリー（59,000円／240,000円／293,000円）、バンコク（60,000円／172,000円／275,000円）、クアラルンプール（70,000円／176,000円／279,000円）、シンガポール（71,000円／163,000円／294,000円）、ジャカルタ（85,000円／157,000円／285,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、ダナン（91,000円）、ベンガルール（96,000円）、シドニー（106,000円／-／411,000円）、メルボルン（106,000円／-／482,000円）、ヘルシンキ（125,000円／290,000円／490,000円）、ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル・バンクーバー（155,000円／260,000円／530,000円）、サンディエゴ・ダラス・オーランド・フェニックス・マイアミ・オースティン・フィラデルフィア・シャーロット（165,000円／280,000円／630,000円）、ボストン（175,000円／350,000円／710,000円）、グアム（-／-／104,000円）、ホーチミン・ハノイ（-／-／234,000円）