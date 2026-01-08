好き＆行ってみたい「芦ノ湖温泉の宿」ランキング！ 2位「ザ・プリンス 箱根芦ノ湖」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい芦ノ湖温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「以前行ったことがあるがとても温質もよく満足感があった」（30代女性／静岡県）、「湖畔すぐ目の前に立つラグジュアリーリゾート。湖・山・空が織りなす自然の眺めが大きな魅力です」（50代男性／神奈川県）、「リゾートホテルらしい豪華な内装で富士山の景色も楽しめるから」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「芦ノ湖の絶景を望むテラスやラウンジなど、モダンで洗練されたデザインに惹かれます。温泉だけでなく、おしゃれな空間でリラックスしたいという現代的なニーズを満たしてくれそうだからです」（30代男性／島根県）、「友達と宿泊して館内が綺麗でバイキングも充実していて良かったから」（30代女性／神奈川県）、「芦ノ湖と箱根の山々の絶景を見ながら『水盤テラス』と『足湯カウンター』を楽しみたい」（60代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
