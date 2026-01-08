わずか2か月で再び放出された“WSの英雄”に「ドジャー・ブルーのユニフォームを着させるべき」再獲得はあるか

ディーンは再びドジャースのユニフォームを着るか(C)Getty Images

ジャイアンツは現地時間1月6日、外野手のジャスティン・ディーンをメジャー40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）にしたことを発表。

【動画】打球がフェンスとフィールドの間に挟まったのを訴えるディーンを見る

ドジャースはオフにロースターの枠を空けるためにディーンを放出した際、ジャイアンツが獲得。だが再び事実上の戦力外となった。わずか2か月での放出に衝撃が走っている。

ディーンは昨季ドジャースの一員としてワールドシリーズでプレー。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「彼は、外野のフェンスと地面の隙間に挟まったボールをあえて処理しないという賢明な判断を下した」と記した。

マウンドにいた佐々木朗希を救ったこのプレーは「ルール上、エンタイトル二塁打と判定された。その結果、本来なら走者2人が生還できたはずの場面で、ブルージェイズは2つの進塁にとどまることになった」と説明した。

同メディアは「ディーンの野球に対する深い知識があったからこそと言っても過言ではない」と指摘。「ディーンはその特化した能力によってドジャースのロースター入りを果たしたが、3Aでも打率.289、出塁率.378、長打率.431、wRC+110という、将来性を感じさせる成績を残していた」と紹介。