「お正月は思いっきり」横澤夏子、子どものために雪の中で大奮闘する姿に「お疲れ様です」の声
お笑いタレントの横澤夏子さんは1月7日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、ファンからは横澤さんをねぎらう声が上がっています。
【写真】横澤夏子、大変すぎる“雪遊び”ショット
この投稿にファンからは、「なっちゃん最高」「後ろ姿、かわいすぎる」「頑張ってますね チビちゃん達、大喜びですよね」「ママ、手袋して下さい お疲れ様です」「うちもソリですが三人はすごい」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】横澤夏子、大変すぎる“雪遊び”ショット
「お正月は思いっきり雪遊び！」横澤さんは「お正月は思いっきり雪遊び！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。降りしきる雪のなか、子どもが乗ったそりを目一杯引っ張っている横澤さんの姿が写っています。
この投稿にファンからは、「なっちゃん最高」「後ろ姿、かわいすぎる」「頑張ってますね チビちゃん達、大喜びですよね」「ママ、手袋して下さい お疲れ様です」「うちもソリですが三人はすごい」との声が寄せられました。
子どもとのリンクコーデを披露以前からInstagramで子育ての様子を公開している横澤さん。2025年11月30日の投稿では、子どもとお揃いのトレーナーを身に着けている場面を披露しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)