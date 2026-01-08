¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖÊ¸¾ÏÆÉ¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×¡¡¾®³ØÀ¸»ÐËå¤Ë¤è¤ëà¼êºî¤ê¥³¥¹¥áá¤ËThreadsÌ±´¶Æ°
Threads¤ËÆÍÇ¡É½¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬¡¢1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¤ò½¸¤á¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¡ÛThreads¤ÇÏÃÂê¡ª¾®³ØÀ¸¤Î¤Æ¤Å¤¯¤êà¥³¥¹¥áá
hirotaaaann¤µ¤ó¤Î2025Ç¯8·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥á¤Î¿ô¡¹¡£
ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥á¤«¤é¿·¿§¤Ç¤â½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦»×¤¤¤¤ä--¡£
hirotaaaann¤µ¤ó¤ÎÅê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡Ã£¤¬ÅÚÆü¤Ç¤º¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¿ ¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥³¥¹¥á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤é¤·¤¤¡×¡Êhirotaaaann¤µ¤ó¡Ë
¤¨¡©¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¡©¤³¤Î¥³¥¹¥á¤¬......¡ª¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¿È¶á¤ÊÁÇºà¤¬Æ´¤ì¤Î¥³¥¹¥á¤Ë
hirotaaaann¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¹¹¤Ë¤³¤¦Â³¤¯¡£
¡Ö¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥Ã¥·¥å¤â½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¿¡¡¼êÁ°¤¬¾®£¶¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤óºî¤Ç¡¢±ü¤¬¾®4¤ÎËåºî¡×¡Ê hirotaaaann¤µ¤ó¡Ë
¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¾®³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ......¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡© ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¤·´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¡ª
¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¹©ºî¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï
¡Ö¤³¤ì¤ò¾®³ØÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«...¤Ã¡ª¡©¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÀ¨¤¤¾å¼ê¡ª¡ª¤¦¤Þ¤¹¤®¤ó¡©¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡ª»ä¤â¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡ª¡ª ¡×
¡Ö¤¨²¿¤¬¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¡©¤Ã¤ÆÀ¨¤¹¤®¡×
¡ÖÀ¨¤¤¡ª²èÁü¤À¤±¸«¤Æ¤ÆËÜÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ªÊ¸¾ÏÆÉ¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª¡×
¤È¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Îhirotaaaann¤µ¤ó¤Ë¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¹©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öseria¤ÎºÊñºàÍÑ¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤Î¥³¥¹¥á¤À¤±¤Ï¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÈÄ¤ÈÀÞ¤ê»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê hirotaaaann¤µ¤ó¡Ë
ºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿²¿¤«ÌÌÇò¤¤Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÈ¯ÁÛ¡×¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤µ¤À¤í¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò¡¢Æ´¤ì¤Î¥³¥¹¥á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¡¢Âç¿Í¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ´°À®¸å¤ÎàÍ·¤Óá¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤âÈ¯³Ð¤¹¤ë¡ª
¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥³¥¹¥á¤Î¡Ö²½¾Ñ²¼ÃÏ¡×¤ò¿¶¤ë¤È...¡©
¡Ö¤ª²½¾Ñ¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¤Ï¿¶¤ë¤È²»¤¬¥«¥Á¥«¥ÁÌÄ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Êhirotaaaann¤µ¤ó¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡£
ËÜÊª¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤À¡£
Ì¼¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢ËÜÅö¤Ë¹©ºî¤¬¹¥¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¾®£¶¤Î»Ð¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹©ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÊª¤Ê¤Éºî¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ëå¤âÀÞ¤ê»æ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿§¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê hirotaaaann¤µ¤ó¡Ë
hirotaaaann¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¥«¥ë¥Ç¥£¤Î»æÂÞ¤Çºî¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤ì¤¤¤ËË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡Ö¤¨¡¢¤³¤ìËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¼êºî¤ê¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë´°À®ÅÙ¤À¡£
¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¡Ö¹©ºî¡×¤Î°è¤ò´°Á´¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤ë¡£Í·¤Ó¿´¤È´Ñ»¡ÎÏ¡¢¤½¤ì¤Ë½¸ÃæÎÏ¤Þ¤ÇÁ´ÉôµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë"¥¥Ã¥º¿¦¿Í"¤Îµ»¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î»ÐËå¤¬¼¡¤Ëºî¤ë¤Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡£
¿·ºî¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¡©¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼¡¤Ï"¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ñ¥³¥¹"¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ì¤Íè¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤«¤Ä¤¤Ê¤Ä¤ß¡Ë