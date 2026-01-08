¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¸«¾å°¦¡ß²Ö¹¾²Æ¼ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡»à¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×Êª¸ì
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ10´Û¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØALL YOU NEED IS KILL¡Ù¡£
ºùºäÍÎ¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢STUDIO4¡î¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ç¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¸«¾å°¦¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ì¤Èµ²±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ê¥¿¤È¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¥±¥¤¥¸¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤«¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°ìÈÖ°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²Ö¹¾¡Ö¸¶ºî¾®Àâ¤¬¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡¢¤·¤«¤âSTUDIO4¡î¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Îºî¤êÊý¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¶ËÎÏ²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¤ªÁê¼ê¤¬¸«¾å¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¾å¤µ¤ó¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸«¾å¡Ö»ä¤Ïº£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï²¿¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¼Â¼Ì¤Î¤ª»Å»ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤º¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½²Ö¹¾¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¸«¾å¤µ¤ó¤¬³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢µÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¸«¾å¡ÖÁ´Éô¤Ç3Æü´Ö¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ýÏ¿1ÆüÌÜ¤Ï1¿Í¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¡¢2ÆüÌÜ¤Ë²Ö¹¾¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤Þ¤¿1¿Í¤Ç¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¹¾¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ø1ÆüÌÜ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¤Ë1ÆüÌÜ¤Ë1¿Í¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÏ¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÅÙ´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥ì¥¹¤äÀ¼¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½²Ö¹¾¤µ¤ó¤Ï¸«¾å¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²Ö¹¾¡ÖÀ¼¤Î¼Á´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ±é¤¸¤¿¤È¤¤Î½é¡¹¤·¤µ¤ä¿·Á¯¤µ¤¬½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¡¢¥ê¥¿¤ÏµÞ¤ËÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥¿¤Ë¤ª¤½¤é¤¯¸«¾å¤µ¤ó¤Ï¿´¶Åª¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´°ì½ï¤·¤¿1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ½é¤Îº¢¤«¤é¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ´¶Æ°Åª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡½¡½¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¿¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á½éÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸«¾å¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¼Â¼Ì¤Î¤ª¼Çµï¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ËÜ´ÆÆÄ¤â¤ª¤½¤é¤¯µ»½ÑÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Î»Ø¼¨¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥ê¥¿¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀïÆ®Ãæ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¹¤È¤«¸ÆµÛ²»¤¬Æþ¤ë²Õ½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸«¾å¡Ö¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸ý¤òÆ°¤«¤·¤¿¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î²»¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¡ª¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¸ÆµÛ²»¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼Â¼Ì¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¢¤È¤«¤éÊÌÏ¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ë¡ØÂ©¸¯¤¤¤¬¾å¼ê¤À¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ï¸¶ºî¾®Àâ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²Ö¹¾¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥ê¥¿»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤âËÜºî¤Ç¤Ï¥ê¥¿¤â¥±¥¤¥¸¤â¸¶ºî¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ê·³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢2¿Í¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼å¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïº£¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥æ¡¼¡¦¥Ë¡¼¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥¥ë¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¸«¾å¡Ö¸¶ºî¾®Àâ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Êý¸þ¤Ç¡¢À¸¤¤ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¹¾¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¼å¤¤2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Î°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
²Ö¹¾¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é·ë¹½¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤Î"¥ë¡¼¥×¤¹¤ë"¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Ç¤³¤ì¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤â¥²¡¼¥àÅª¤ÊÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÅ¸³«¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÀè¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸«¾å¡ÖÆÈÆÃ¤Ê¿§»È¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±ÇÁü¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥í¥ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï»ä¤¬¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î±ÇÁü¤È²»¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿2¿Í¤ÎÊª¸ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ËÁÆ¬¤Ç"STUDIO4¡î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ"¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
²Ö¹¾¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£ÆÃ¤Ë¥±¥¤¥¸¤Ï¤«¤Ê¤êÍê¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥±¥¤¥¸¤È¤·¤Æ¤ÏÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢ÀïÆ®¤Î¤È¤¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ç¤¤Á¤ó¤È½ÅÎÌ´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÆ°¤¤òÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸«¾å¡Ö±ÇÁüÉ½¸½¤Ç»ä¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¿¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿À¤³¦¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¥ê¥¿¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÈà½÷ÌÜÀþ¤ÎÀ¤³¦¤¬²¿ÅÙ¤â±Ç¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
