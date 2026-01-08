¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡Ö¼§ÀÐ¤ÎÀï»Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥¥ê¥ª¥ó¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMONSTERS CHRONICLE¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì1·î9Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMONSTERS CHRONICLE Í·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º ¼§ÀÐ¤ÎÀï»Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢¥¤¥¨¥íー¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢KAIBA CORPORATION STORE¤Ç1·î9Æü13»þ¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,580±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï6·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤è¤ê¡Ö¼§ÀÐ¤ÎÀï»Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¡ÖMONSTERS CHRONICLE¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´¹â¤ÏÌó130mm¡£¡ÖMONSTERS CHRONICLE¡×¥·¥êー¥º¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡ÖÎ©ÂÎ¿Þ´Õ¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
MONSTERS CHRONICLE Í·¡ùµº¡ù²¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º ¼§ÀÐ¤ÎÀï»Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥¥ê¥ª¥ó
¼õÃí´ü´Ö¡§1·î9Æü13»þ～2·î¾å½Ü
È¯Á÷·î¡§6·î²¼½Ü
²Á³Ê¡§8,580±ß
¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¥¹¥È¥¢¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢¥¤¥¨¥íー¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢KAIBA CORPORATION STORE
¢¨¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¹½À®¡Û
ºÌ¿§ºÑ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ß1
¡Ú¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Û
Á´¹âÌó130mm
(C)¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI