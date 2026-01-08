米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のバスター・オルニー記者は７日（日本時間８日）、ホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で加入する村上宗隆内野手（２５）にマイナー拒否条項が組み込まれていることを自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。

メジャー契約を結ぶ選手の多くの契約に組み込まれるマイナー拒否条項。たとえ成績が落ち込んでも、本人の同意を得ずにマイナーに降格させることはできない条項だ。原則的に自由に１、２軍の入れ替えができるＮＰＢでは２軍降格と隣り合わせでデビュー直後の若手などは、結果を残そうと必死になる。

だが、無理に結果を求めることで空回りして打撃フォームを崩すなど歯車が狂うことも少なくない。三振率の高さや守備面での不安を指摘する声も多く２年契約という予想よりも短期の契約になった村上。日本では３冠王にも輝いたが、メジャーの投手陣、環境に順応することは容易なことではない。そんな中でチームの高い期待を示すようなマイナー拒否条項が組み込まれたことで、焦らずに順応する期間が設けられたとも捉えることができる。