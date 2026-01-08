不良出版物撲滅から始まった読書感想文…「読書ぎらい」を生み出す宿題の定番で身につく意外なスキル

読書感想文-この言葉に悩まされた人は多いだろう。

小・中学校の夏休みの課題になることが多く、長い休みが終わる直前に必死で書いた苦い経験がある人も多いはずだ。

ネットやSNSでは「読書感想文ってほんとにいるのか？」「文章の書き方も知らない子どもが書いても意味がない」「読書感想文という風習、やめるべき」という意見もよく見る。

筆者はこの論調に基本的には賛同しつつも、実は「読書感想文」で身に付く汎用的なスキルもあると思う。じつは読書感想文にも歴史があり、国語の課題として成立したのには意味を持っている。その歴史に触れながら考えてみたい。

「読書ぎらい」を生み出す「読書感想文」

なぜ、読書感想文は嫌われるのか。

大前提として、「本を一冊読んでそこそこ長めの文章を書く」ことの負担が重すぎることが指摘されている。小学生で800文字、中高生で1200文字という字数は多すぎる。子どもの発達段階に合っていない分量が突然課されるわけだ（西山悦子「読書感想文の書き方指導 ―論理的表現力指導の一環として―」）。

しかも、大きな問題は、執筆のための指導が十分になされていないこと。「ただ書かせる」ことが、普通になっている（長崎育恵「みんなが夢中で書く読書感想文−「読書感想文の書き方手引」を作る過程での学びを大切に−」）。

本記事の担当編集に聞いてみたところ「どう読めばいいかも、どう書けばいいかもわからないまま書いていた」とのこと。生徒からすれば「なぜ取り組んでいるのか、意味がわからない」状態になるわけだ。そうなれば、意欲が出ないのは当然である。

この結果、本来は「読書に親しむ」ための読書感想文が、逆に子どもたちを「読書嫌い」にしてしまっている、と指摘する研究者もいる。

なんとも悲しい事態だ。

読書感想文は「読み方」からはじまった

しかし、読書感想文と「書き方の指導」はなぜ、結びつかないのか。今回は読書感想文の歴史に注目して説明したい。

読書感想文が一般化したのは、1955年から開催されている「青少年読書感想文コンクール」だ。みなさんも小中学生の頃、参加させられた記憶があるかもしれない。全国学校図書館協議会と毎日新聞社が主催し、文部科学省が後援する、全国規模のコンクールだ。

実は、このコンクール自体が、「作文の書き方」を競うものではなく、「良い本を読む」という道徳的な目的で始まっているのである。

コンクールが始まったときの案内文には、こう書かれている。

「不良出版物から子どもを守れ！ という運動が全国的に高まっています。正しい読書指導が必要なことは申し上げるまでもありません。読書指導の一つの機会として、御利用いただければ幸でございます」

学校図書館 (57);8月号より

すぐに分かる通り、その狙いは「不良出版物」から子どもを守る、という道徳的なものである。「作文の能力を上げよう」というものではなかった。

1950年代は戦後の復興が進み、出版物の数が非常に増えた時期。それに伴い、教育関係者から見れば不適切な、いわゆる「不良出版物」「悪書」も増えてきた。今では考えられないことだが、マンガや雑誌なども「悪書」に分類されている。

こうした流れに対し、「子どもにより良い本を読ませよう」という「悪書追放運動」が大きく広がった。読書感想文コンクールもその流れに乗っていた。

その意味では、「作文」を教えるためではなく、「より良い本を読む」ことに特化していたコンクールだから、「書き方」にフォーカスが当たらないのも、当然だといえる。

しかも、第8回からは「課題図書」という制度も作られた。今でも続く制度だが、コンクールの運営側が「読むべき」本を選び、なるべくそこから感想文を書かせようという仕組みである。

これによって、より一層「読むべき本（＝良書）」を読むという性質が強まり、「道徳的」な側面が強化されていく。

今でも「道徳的」な読書感想文コンクール

「1955年に始まったコンクールだから、今は色々変わってるんじゃないの？」という声もあるだろう。確かに、読書感想文コンクールは少しずつ変わっている。しかし、こんな研究もある。

2008〜2022年度までの読書感想文コンクールの受賞作が検討されている研究なのだが、その入賞作の中で、学校では敬遠されがちなホラーやロマンス、ファンタジーといったジャンルの本を扱った感想文はほとんど見られなかったという。その意味では、いまだに読書感想文コンクールは「学校側が望んだ良い本」を読むためのものになっているといえる。

読書感想文とは、「教育関係者・学校関係者が読んで欲しい本を読む」ことを学ぶ、道徳的なものである。

ある意味では「押し付けがましく」、しかもそれに加えて「書き方も十分に教えてくれない」ものだから、生徒にとっては「嫌な思い出」になりがちなのだ。

その意味で、読書感想文は1950年代の考え方を引きずった「過去の遺物」として葬り去るべきだ、という意見も一理ある。

けれど、現実問題、それをすぐに全撤廃というのは難しい。

読書感想文を攻略せよ

教育現場において、読書感想文は毎年の夏休みの恒例行事として行われている。教員側も慣れているから、わざわざそれをやめて新しい宿題を作る必要性も感じられない。それに、青少年読書感想文コンクールは毎日新聞や文部科学省といった組織が支えており、関係各所が多い。だから、すぐに止められるものでもない。

だからこそ、「おそらくそう近いうちにはなくならないもの」として読書感想文を捉える必要がある。

そのときに、私は「読書感想文を『逆手にとる』」ことが必要だと思う。

どういうことかといえば、生徒や子どもに「読書感想文とは大人の（良いとされている）価値観に合わせて書くもの」だと認識させてみることだ。大人や教育関係者はどんなことを「良い」ことだと認識し、「入賞」させるのか。ややうがった見方だが、その「価値観」を体得させるにはもってこいなのだ。

もちろん、そうした大人の価値観に子どもを同一化させるのではなく、あくまでも「そういう価値観がある」と割り切りさせることも重要ではないか。最近流行の言葉でいえば、「多様な価値観」を生徒に知らせる、ということである。子どもの前に「仕方なく」（ある意味で「不条理に」）やってくる読書感想文は、そんなことを教えるのにぴったりだと思う。

読書感想文で身に付けられる「意外なスキル」

このように「多様な価値観を知らせる」ものとして読書感想文を捉えるのは、読書感想文の書きやすさにも通じる。

子どもにありがちな「書くことに詰まる」のも、「読書感想文は大人受けする文章を書けばいいのだ」と、俯瞰して捉えることができれば、「自分事」ではなく、「一般にはこういう作文がウケそうだよな」という水準で書くことができる。書きやすさはぐっと上がるはずだ。ある意味、「どんなことが大人にウケるのか」を当てるゲームにできる。

ひねくれた提案に思えるかもしれない。しかし、おそらく読書感想文が得意な子どもは無意識にこのように考えている。

それにこうしたゲームは、言ってみれば「批判的思考力」の一つとも取れる。そして、このスキルは昨今話題の生成AIがもっとも苦手としている作業の一つだ。生成AIはオーダーに対して忠実に作業を遂行することは得意だが、その作業の「裏を読む」ことや「真意を読み取る」ことはできない。

しかも、このスキルは大人になっても役に立つ。これを読む人の中にも、仕事のメールなどで文章を書くときに「この相手だったら、こう書いたらすぐに納得してくれそうだな」と考えて文章を書き分けることがあるだろう。やっていることは、それと同じだ。

長くなったが、「読書感想文」とは「批判的思考力」を養うのにもってこいだというわけだ。これからも長期休みの課題として出され続けるであろう「読書感想文」。その歴史を逆手に取って、このような汎用的なスキルを身につけさせることができるのではないか。というか、なんとか読書感想文をうまく利用して欲しい。筆者は、そう願っている。

