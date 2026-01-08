FURFURコレクション2026春♡甘さと強さが咲くBloom Camouflage

レディースブランド「FURFUR(ファーファー)」から、2026年春コレクションが登場します。テーマは“Bloom Camouflage”。春の花のような華やかさに、遊び心やモード感、そして芯のある強さを忍ばせた世界観が魅力です。フリルやリボン、ハートモチーフを軽やかなジャケットや色彩豊かなプリントで表現し、甘さとタフさを絶妙にミックス。日常に隠れたときめきを呼び覚ます、FURFURらしい春が始まります。

Bloom Camouflageの世界観

2026年春のFURFURは、ロマンティック、スポーティ、アーミーを横断する“FURMY”シリーズを中心に展開。

フリルディテールやリボン、ハートモチーフがフェミニンさを引き立てつつ、軽やかなジャケットやブルゾンが程よいモード感を添えます。

花のように可憐でありながら、内に秘めた強さを感じさせるスタイルは、毎日の装いに新鮮な刺激を与えてくれます。

豊富に揃う春のアイテム

ラインアップは、Hoodie19,800円、Cardigan17,600円、Blouse19,800円、Pants18,700円、Shoes28,600円、Bag9,900円。

T-shirt12,100円、Pants17,600円、Babushka13,200円、Bag9,900円、Sunglasses5,940円、Shoes19,800円。

Blouson29,700円、T-shirt5,940円、Pants18,700円、Cap8,800円。

Cardigan9,900円、Pants26,400円、Bag11,880円。

Blouson29,700円、Cardigan19,800円、Camisole16,500円、Skirt20,900円、Shoes19,800円。

Shirt18,700円、Shirt17,600円、Skirt18,700円、Bag18,700円、Socks2,970円。

Tops14,300円、Dress14,300円、Earrings8,800円、Shoes19,800円。

Bag9,900円は右:LGRY(オフィシャルオンラインストア限定カラー)、左:WHT(USAGI ONLINE限定カラー)。

Jacket29,700円、Skirt19,800円、Sweatshirt14,960円、Bag11,880円、Charm4,950円。

T-shirt13,200円、Skirt17,600円、Hat9,350円、Bag15,400円、Necklace11,000円、Shoes25,300円。

Dress27,500円、Bag13,200円、Hairpin set9,900円、Earrings8,800円。

Blouson26,400円、Dress28,600円、Socks2,970円、Shoes28,600円など、多彩なアイテムが揃います。

※すべて税込み価格表記

春のときめきを纏って

FURFURコレクション2026春は、甘さだけでも、強さだけでもない“自分らしさ”を引き出すラインアップ。限定カラーアイテムや先行予約も用意され、春のワードローブを特別なものにしてくれます♡

日常にさりげなく華を添えたい人こそ注目したい、新しい季節の始まりにふさわしいコレクションです。