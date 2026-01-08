世界初・“風を測る”距離計とは？風速・風向を“実測”し表示！
プレーの日によってはコンディションではなく、風の流れが悪い日もあるでしょう。しかし、自然の影響すら今は対応できるようになってきています。
今回は、キャディトークのレーザー距離計を紹介します！
CaddyTalk Windy
風を「読む」時代から「測る」時代へ。キャディトークから発売された新モデル「Windy」は、その名のとおり「風」を攻略することにフォーカスしたレーザー距離計だ。世界初、内蔵センサーがその場の風速・風向を“実測”し、ファインダー内に表示してくれる。
そして、驚きはそれだけにとどまらない。「W-SLOPE（ウィンドスロープ）」と呼ばれるシステムにより、風の影響下での滞空時間やランディング角度を加味し、打つべき推奨距離を表示してくれるのだ。インプットした気象データではなく“実際の風”を測るため、ホールごとに変わる風の影響をダイレクトに距離へ反映し、プレーヤーの番手選びの再現性を高める。
もちろん基本機能も充実！ラウンド中も携行しやすい119グラムの軽量かつコンパクトなボディに、7倍光学で視認性抜群のレンズを搭載。同ブランドの代名詞ともいえる3点計測のキャディモードも搭載されているので、カートの位置からでもボールとピンまでの距離を測ることができる。この1台が、番手選びの迷いや間違いから解放してくれるだろう。
ウィンドセンサーをかざし、センサー下部にあるモードボタンを押すだけで簡単に風が計測できる。計測にかかる時間はなんと、たったの2秒！
Type Cコネクタによる充電式なので、乾電池を買い替える必要がない。1回のフル充電で約5000回の測定が可能だ
SPEC●測定範囲／距離：0.1～1093yd、風速：0.5～15m/s
●測定スピード／距離：0.3秒（400m未満）、0.5秒（400m以上）、風速・風向：2秒
●測定精度／±1yd（0.91m）
●ファインダー倍率／7倍
●防水・防塵／IP54（生活防水対応）
●サイズ（cm）／長さ9.6×高さ5.9 ×厚さ2.6
●素材（カラー）／ABS＋TPU（ホワイト）
●重量／119ｇ（マグネット未装着時）
●ディスプレイ／2色 OLED（赤・緑）
●価格／4万4000円
いかがでしたか？ ぜひ、最新のレーザー距離計を手に取ってみてください！
○問GOLFZON Japan（キャディトーク） https://golfzon.jp/caddytalk/
写真＝田中宏幸