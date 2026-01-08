世界初・“風を測る”距離計とは？風速・風向を“実測”し表示！

プレーの日によってはコンディションではなく、風の流れが悪い日もあるでしょう。しかし、自然の影響すら今は対応できるようになってきています。

今回は、キャディトークのレーザー距離計を紹介します！

CaddyTalk Windy

風を「読む」時代から「測る」時代へ。キャディトークから発売された新モデル「Windy」は、その名のとおり「風」を攻略することにフォーカスしたレーザー距離計だ。世界初、内蔵センサーがその場の風速・風向を“実測”し、ファインダー内に表示してくれる。

そして、驚きはそれだけにとどまらない。「W-SLOPE（ウィンドスロープ）」と呼ばれるシステムにより、風の影響下での滞空時間やランディング角度を加味し、打つべき推奨距離を表示してくれるのだ。インプットした気象データではなく“実際の風”を測るため、ホールごとに変わる風の影響をダイレクトに距離へ反映し、プレーヤーの番手選びの再現性を高める。

もちろん基本機能も充実！ラウンド中も携行しやすい119グラムの軽量かつコンパクトなボディに、7倍光学で視認性抜群のレンズを搭載。同ブランドの代名詞ともいえる3点計測のキャディモードも搭載されているので、カートの位置からでもボールとピンまでの距離を測ることができる。この1台が、番手選びの迷いや間違いから解放してくれるだろう。

ウィンドセンサーをかざし、センサー下部にあるモードボタンを押すだけで簡単に風が計測できる。計測にかかる時間はなんと、たったの2秒！

Type Cコネクタによる充電式なので、乾電池を買い替える必要がない。1回のフル充電で約5000回の測定が可能だ

SPEC●測定範囲／距離：0.1～1093yd、風速：0.5～15m/s

●測定スピード／距離：0.3秒（400m未満）、0.5秒（400m以上）、風速・風向：2秒

●測定精度／±1yd（0.91m）

●ファインダー倍率／7倍

●防水・防塵／IP54（生活防水対応）

●サイズ（cm）／長さ9.6×高さ5.9 ×厚さ2.6

●素材（カラー）／ABS＋TPU（ホワイト）

●重量／119ｇ（マグネット未装着時）

●ディスプレイ／2色 OLED（赤・緑）

●価格／4万4000円

いかがでしたか？ ぜひ、最新のレーザー距離計を手に取ってみてください！

○問GOLFZON Japan（キャディトーク） https://golfzon.jp/caddytalk/

写真＝田中宏幸