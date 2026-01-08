女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日、第69話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第69話は、松野トキ（郄石あかり）は雨清水三之丞（板垣李光人）のことをひた隠しに。再びレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の不満が募る。晴れて結婚が認められたにもかかわらずギスギスな2人を、錦織友一（吉沢亮）は心配。その頃、雨清水タエ（北川景子）は三之丞にトキの結婚を報告し…という展開。

錦織はヘブンは“事情”を説明。隠す理由は“建前”だとした。

母の報告に、三之丞は知らないフリを装った。

タエが花田旅館に現れ、トキとバッタリ。「おめでとう。ご両親から“すべて”聞きました。お相手のことも含めて」と祝福。雨清水家に嫁ぐ前から使っていた櫛をプレゼントした。

「あなたから頂いたお金で、買うわけにはいきませんからね」

「悪いのはわたくしです。かつて一度、三之丞に無茶を言いました。雨清水の人間なら、人に使われるのではなく、人を使う仕事に就きなさいと。そのせいで、あの子はあなたから、お金をもらうようになってしまった。あなたがここで働くようになったのも、わたくしのせいなんじゃない？」

「おトキにお願いがあります。わたくしは知らなかったことに、しておいてくれないかしら。あの子は社長をしていることになっています。そのウソを貫かせてあげたいの。そうしないとあの子はきっと…」と頭を下げた。

蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）「様々な家族の秘密を抱えたまま、2人の結婚披露パーティーが始まりました」

両家あいさつ。トキは三之丞を“会社の社長”と紹介した。ヘブンは「カゾク、ナル、デキナイ！」――。

SNS上にはには「結婚相手が家族の事情を隠していたら、不信感しかないよ」「もう、腹を割るしかないよ！」「日本人の“建前”はヘブン先生にとっては“嘘”なんだろうなぁ」「明日、彼の心境を聞くことで真の心の通い合いがあるのか」などの声。金曜の明日、どのような決着を迎えるのか。