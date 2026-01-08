山梨県で暮らす近藤千夏さん（40歳・仮名）は、年末が近づくたび気持ちが重くなっていました。敷地内同居10年目。普段は共働きで義両親と穏やかに暮らしています。けれど年末年始は別。義姉・義弟一家が一斉に帰省し、総勢12人が集まる正月が恒例です。お年玉は控えても食材や日用品を買い足すうちに毎年10万円近くが飛んでいく……。にぎやかな正月の裏で、千夏さんが抱えていた負担、そして体調を崩した千夏さんが下した決断とは？

年末年始がつらい敷地内同居

今年のお正月も、やはり楽ではありませんでした。

「普段は、本当に助けてもらっているんです。だからこそ、年末年始がつらいなんて、口に出しづらくて……」

そう話すのは、山梨県で暮らす近藤千夏さん（40歳・仮名）。夫（45歳）と小学4年生の娘（9歳）との3人暮らしで、敷地内には70代の義両親が住んでいます。

いわゆる敷地内同居です。大変そうに見られがちですが、千夏さん自身は「普段の関係は良好」だと感じてきました。

10年前、千夏さん夫妻は義両親の土地に家を建てました。ただし、建築費の援助は一切受けていません。

「お金を出してもらったら、家のことや暮らし方に口を出されると思ったので」

この考えには、夫も同意していました。義両親との関係を悪くしたいわけではない。ただ、お金を介さないことで、対等な距離でいたかったのです。

住宅ローンは残りましたが、その分、生活の主導権は自分たちにあります。結果として、それが義両親との“ちょうどいい距離”を保つことにつながりました。

共働きの千夏さんにとって、普段、義両親が娘の面倒を見てくれるのは大きな助け。義両親は年金生活で、夫婦2人合わせても月20万円に届かない収入です。

「体力的にも金銭的にも、あまり負担をかけたくない」

それは千夏さんだけでなく、夫も常々口にしていたことでした。だからこそ、普段はできるだけ頼りすぎないよう、バランスを取ってきたのです。ただし、年末年始を除いては……。

年末年始になると、毎回一気に膨らむ「見えない負担」

千夏さんが毎年、憂うつになるのは年末年始です。

夫の姉一家（4人）と弟一家（3人）が一斉に帰省し、義両親・千夏さん一家を含めると、最大で12人分の準備が必要になります。

・夫の姉一家：夫婦＋小学5年生と中学1年生の兄弟（4人）

・夫の弟一家：夫婦＋3歳の男の子（3人）

そこに千夏さん一家3人と義両親2人が加わり、総勢12人。

親戚同士の集まりへの参加は暗黙の了解で、高齢の義両親だけでは回らないため、自然と千夏さんと夫が“支える側”に回ります。

「仕事は年末ギリギリまであって、やっと休みに入ったと思ったら、そこからが本番、という感覚です」

普段は家事も育児も夫と分担しています。年末年始も、夫は力仕事や買い出しを引き受けてくれます。

それでも、料理の段取り、親戚への気配り、子どもたちの世話、細々とした調整役は、

気づけば千夏さんが担っていました。

表向きは「にぎやかなお正月」。けれど実際には、食費・日用品・光熱費が一気に跳ね上がる数日間でした。

お年玉は、合わせても1万円ほどで収まります。ただし、それで終わりではありません。

「普段、義両親にはお世話になっているから」

そう思って、おせちの追加、食材や飲み物、子ども向けのお菓子、紙皿や日用品を少しずつ買い足す。すると、気づけば年末年始だけで10万円近くが飛んでいくのです。

「一つひとつは大した額じゃないんです。でも、合計すると結構な金額で……」

義両親の年金暮らしを思うと、「ここは私たちが出そうか」と夫と話す場面も少なくありませんでした。

結果的に、“気遣いの出費”と“段取り役の労力”は、自然と千夏さん夫婦に集まっていきました。

「私だって、実家でのんびりしたい」

もう一つ、千夏さんの心に引っかかっていたのが義姉の存在です。義姉は東京で看護師として働いており、年末が近づくとこう言います。

「やっと実家でのんびりできる」

その言葉を聞くたび、胸に浮かぶ本音。

「私だって、実家でのんびりしたい」

千夏さんの実家も同じ県内にあります。それでも結婚してから、年末年始に帰省したことはありません。

「同じ県内なんだから、正月が終わってからでいいでしょう？」

誰かに言われたわけではありません。しかし、“嫁は年末年始はこちら側”という無言の空気を、確かに感じていました。

夫もそのことに気づいてはいましたが、「姉も弟も疲れているから」と、どこか板挟みになっていたといいます。

ひょんなことで可視化した「本当のコスト」

しかし、今年の年末年始が終わったあと、千夏さんの体と心は限界を迎えました。

「全部終わった途端、急に力が抜けてしまって。何もする気が起きなくなったんです」

高熱が出たわけでも、どこかを痛めたわけでもありません。ただ、強い疲労感と倦怠感が続き、仕事始めを前にしても体が思うように動かなかったといいます。

「寝ても疲れが取れない、頭が回らない。ああ、相当無理してたんだなって、やっと自覚しました」

年末年始の数日間は、気が張っている分、なんとか動けてしまう。けれど終わった途端に、その反動が一気に表に出たのです。

その様子を見て、夫も異変に気づきました。

「今まで、千夏がどれだけ回してくれていたか、やっと分かった」

準備、段取り、気配り、そして“誰かがやらなければ回らないこと”。それらが積み重なった結果が、目に見える形で現れた瞬間でした。

「いつかはみんなの実家じゃなくなるんだよ」友人からの一言

年末年始の負担は、「お金」だけでなく、人の手と時間、そして気力や体力によって成り立っている--。今年の正月を終えて、千夏さんは改めてそのことを思い知らされました。

「毎年こんなふうに消耗して、いつまで続けられるんだろう、って」

そんな気持ちを、正月休みの最終日に会った友人に打ち明けた千夏さん。同じように家族関係や同居の悩みを経験してきた友人は、少し考えたあと、こう言いました。

「敷地内同居で、義両親も健在なら、今はまだ“みんなの実家”みたいな感覚があるのかもしれない。でもね……」

そして、こう続けました。

「義両親がいなくなったら、そこはもう千夏たちの家なんだよ。ほかの人にとっては“実家”じゃなくなる。その線引きは、元気なうちに少しずつ伝えておいたほうがいいと思うよ」

その言葉に、千夏さんははっとしました。

「確かに、いつまでも“集まるのが当たり前”の場所であり続けるわけじゃないんですよね」

友人はさらに、現実的な選択肢も挙げてくれました。

「負担が大きいなら、『どうしても帰ってきたいならホテルに泊まってほしい』って伝えるのも一つだと思う。冷たい話じゃなくて、続けるための工夫だよ」

その言葉は、千夏さんの中で引っかかっていた違和感を、すっと言葉にしてくれました。

「我慢し続けることが、いい関係を保つことだと思っていた。でも、違ったんですね」

すぐに何かを変えたわけではありません。親戚にまだ何も伝えていない部分もあります。

それでも、「全部引き受けなければならない」「断ったら関係が壊れる」という思い込みから、少し距離を取れるようになりました。

「持続可能な親戚関係を築くためには、無理をしないことも大事なんだって、今年の年末年始でやっと分かりました」

また、千夏さんの体調がすぐれないと聞き、隣に住む義両親も心配して家に駆けつけてくれたといいます。

「年末年始は大変だったものね。私たちも、つい千夏さんに頼りきっちゃって……ごめんなさい」

普段からお世話になっている義両親だけに千夏さんは心が痛んだといいますが、「私もお母さんたちも無理しない形で何かいい方法を考えていきましょう」と伝えました。次の年末年始はどうするかはまだ決まっていないといいますが、夫と「たまには家族水入らずで温泉に行くのもいいかもね」と話しているということです。