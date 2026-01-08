新車140万円！ 全長3.9mの「“7人乗り”ミニバン」がスゴイ！

近年の自動車市場において、車体サイズの拡大と価格の上昇が収まる様子はなく、かつて“コンパクト”と呼ばれた車種であっても、モデルチェンジで全幅1700mmを超える3ナンバーサイズへと大型化することは珍しくありません。

特に「コンパクトミニバン」のような、取り回しの良さと多人数乗車の両立を求めるユーザーは、選択肢が狭まりつつあるのが現状です。

【画像】超カッコイイ！ これが全長3.9mの「“7人乗り”ミニバン」です！（35枚）

しかし一昔前の2000年代を振り返ると、“全長4m”を切る極めてコンパクトなボディに7人乗りのキャビンを構築した、野心的なモデルが存在しました。

それが2003年9月に登場した、日産「キューブキュービック（Cube3）」です。

ベースとなったのは、左右非対称の箱型デザインで人気を博した2代目「キューブ」。

そのホイールベースを170mm延長し、ボディサイズを全長3900mm×全幅1670mm×全高1650mm（前期型）に留めながら、車内後部に3列目の座席を確保したのが、キューブキュービックでした。

車名のエンブレム「CUBE3（キューブの3乗）」には、立方体（Cube）と3列シートを掛け合わせた開発陣の意図が込められています。

限られた寸法ゆえに、3列目の空間はあくまで緊急用あるいは子供用という割り切りが必要な広さでしたが、普段は座席を床下に格納して広大な荷室を持つ5人乗りワゴンとして使い、いざという時に7人乗車が可能となるフレキシビリティは画期的でした。

また、ホイールベースの延長は直進安定性と乗り心地の向上にも寄与し、走りにおいてもベース車以上の落ち着きを見せました。

パワーユニットは1.4リッターまたは1.5リッターエンジンを搭載し、維持費もコンパクトカーと同等。

新車当時の価格は約140万円からと、本格的なミニバンよりも遥かに安価で手に入るコストパフォーマンスの高さも魅力でした。

しかし、同時期に台頭した「シエンタ」や「モビリオ（後のフリード）」などのライバル車がこぞって“スライドドア”を採用していたのに対し、“ヒンジドア”を採用していたキューブキュービックはファミリー層の支持獲得に苦戦。

結果として、わずか一代限りで生産を終了してしまったのです。

※ ※ ※

登場から20年以上が経過した現在、キューブキュービックは中古車市場において、安価な水準で流通しています。

走行距離やコンディションにもよりますが、総額50万円程度の予算があれば、ほどほど良質な個体を見つけることも難しくありません。

「スライドドア必須」という条件さえ無ければ、高年式の軽自動車よりも安価に、7人が乗れるお洒落なデザインのミニバンが手に入るのです。

大型化の一途をたどる現代のクルマ社会において、「全長4m未満で7人乗り」という極限のパッケージングを成立させたこの「マイクロ・ミニバン」は、今なお色褪せない魅力と合理性を秘めた一台と言えるでしょう。