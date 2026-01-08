髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

年明け最初の放送となった第66話では、旅先の杵築でヘブン（トミー・バストウ）が日本滞在記の完成が間近であることをトキ（髙石あかり）と錦織（吉沢亮）に打ち明ける。以前から滞在記を書き終えたら松江を離れると話していたヘブンだが、錦織の問いに「松江いる……いたい」と思いを口に。さらにはトキに「ずっと隣、いさせてください」と、つたない日本語でプロポーズするのだった。

演出の村橋直樹は、この名場面について「編集でだいぶ切っていますが、実際にはそれぞれ自分の人生をもう少し言葉で語っているんです」と舞台裏を明かし、すべての涙はキャストたちが自然に流したものだったと振り返る。

「もちろん3人一緒に芝居していますが、『今からヘブンさんを撮ります』『次にトキさんを撮ります』『最後、錦織さんを撮ります』と、カメラを完全に分けて撮影しました。それぞれに人生を噛み締めて、出し切る芝居をしてもらっている。ですから、カメラが回っている時間よりも、撮影前の環境づくりにすごく時間をかけて撮ったシーンかなと思いますね。スタッフも全員しゃべらず、静かに淡々と作業をして、『やりましょうか』と気持ちを作ってから撮影に入りました」（村橋）

トキの美しい涙も印象深かったが、「髙石さんに関しては、自分にカメラが向いていない撮影でも、すべて泣いていましたね。何回やっても泣いてました」と村橋。

一方、そんなトキに錦織がハンカチを差し出す場面は台本通りだったといい、「つまりは泣くんだろうなとは思っていたわけですが、髙石さんは泣きに行くお芝居をする方じゃないですし、そういうお芝居をする方は今回、現場にはいらっしゃいませんね。別に泣かなければ吉沢さんもハンカチを出さないでしょうし、『台本に書かれているからやります』という人たちではないですから。吉沢さんも泣くシーンじゃなかったのに、『なんか泣いちゃったよぉ』と言っていました（笑）」とキャストへの信頼をにじませる。

もちろん、バストウのト書きにも“泣く”という指示は一切なく、村橋は「トミーさんは自ら泣く芝居をあまりしない人なので、『ああ、そうか。ここで泣くんだな』と思いました。漂泊の人である小泉八雲を調べ、深く役作りしてきた方なので、トキへの恋愛感情ではなく、「自分はここにいていいのか」という言葉を口にしたときに、ホロッと心が出たんだと思います」と、涙の理由を分析。

制作統括の橋爪國臣は「僕もあのシーンでトミーさんが泣くとは思っていなかったので、びっくりしました。でも、泣いてもっともだなと思ったし、今まで彷徨ってきた人が“そうじゃないんだ”と心に決めて、踏み出す一歩目がちゃんと見えた。そこがトキや錦織にも伝搬していってたんだと思うし、そんな素敵な3人のシーンになったと思います」と語った。

お互いの気持ちを確かめたトキとヘブン、そして錦織は、結婚の誓いをするべく出雲大社へ。

橋爪は「ハーンさんとセツさんがどこでどう結婚したのかは、よくわかっていないんです。ただ、“出雲の大社で誓った”という史実は残っているので、この台本を書き始めたときから、きっと出雲大社のシーンは出てくるだろうなと。ですから最初の取材時から『こういうドラマをやるんですが、撮影させてもらうことはできますか』とご相談して、半年間いろいろなお話をさせていただきました。台本もすべて読んでいただいて、『そういうシーンであれば、ぜひ受けましょう』とご許可をいただき、実現した撮影なんです」と思い入れを明かす。

「実際にハーンさんが参拝したときには、瑞垣のさらに先にある玉垣の中の階段上まで上がっています。今では天皇陛下すらそこまで上がらないので、同じ場所での撮影は難しいですが、今回は一般人が行けるギリギリのところまで行かせてもらえることになって。早朝、明るくなってから参拝の人が来るまでの2時間ほどの間に、みんなで小忌衣をつけて撮らせていただきました」（橋爪）

実は、瑞垣の内側での撮影許可が下りたのは、テレビドラマ史上初めてのこと。橋爪は「ハーンさんや小泉家の皆さん、（錦織のモデルとなった）西田千太郎さんといった歴史上の人物たちが、出雲大社と紡いできた関係性があったからこそ、実現できたことだと思っています。加えて、髙石さんも出雲大社へ取材に行き、宮司さんたちと直接お話をされていて。彼女の人柄に触れた上で、『ぜひこのドラマに協力したい』と言っていただけたのも大きかったです」と感謝した。

2人の新たな人生が始まりを告げるも、トキはたくさんの秘密を抱えたまま結婚披露パーティへ。ヘブンと松野家、雨清水家の間に流れる不穏な空気を、誰がどう打ち砕くのか。明日の放送に注目したい。

（文＝nakamura omame）